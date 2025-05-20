一加Ace 5版定档：将于5月27日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今日上午，一加正式官宣Ace5至尊系列定档，该系列新机发布会将于5月27日14:30举行。此次系列共推出两款新机，分别为一加Ace5至尊版和一加Ace5竞速版，一加官方更是宣称该系列为“行业最强游戏神机”。

一加Ace5至尊版在性能配置上亮点十足。它首批搭载了天玑9400旗舰芯片，该芯片基于台积电第二代3nm制程制造，采用全大核架构，由1个主频高达3.73GHz的Arm Cortex-X925超大核，以及3个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核组成。如此强劲的芯片配置，使其在安兔兔跑分中轻松突破300万大关。不仅如此，一加Ace5至尊版还搭配了灵犀触控芯片和电竞Wi-Fi芯片G1。一加官方表示，从今日开始，将引领游戏体验进入电竞三芯时代，并号称要挑战游戏0掉帧、0断触、0断网。

在风驰游戏内核的加持下，一加Ace5至尊版实现了天玑平台首个“无限满帧”体验。一加还首次将PC游戏的流畅关键指标——1%Low帧，纳入手游体验的衡量标准，并做到了行业最强的1%Low帧表现。在画质方面，一加Ace5至尊版首次让天玑平台实现原生级120帧，像《逆水寒》手游等游戏都能达到原生级120帧的流畅体验。

其他配置上，一加Ace5至尊版采用1.5K直屏，内置冰川电池，电池容量预计会超过6000mAh，为用户提供持久的续航保障。

一加Ace5竞速版同样实力不俗，它首发搭载天玑9400e芯片，该芯片基于台积电4nm工艺制程制造，由4颗超大核和4颗大核组成，其中超大核为Cortex-X4，大核为Cortex-A720。在风驰游戏内核的助力下，一加Ace5竞速版在游戏体验方面在同档产品中实现了降维打击。

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