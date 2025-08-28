首页 > 原创 > 关键词  > 正文

三星新品发布会官宣9月4日 或为Galaxy S25 FE等

2025-08-28 09:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:三星电子今日正式宣布，将于北京时间2025年9月4日17:30举行全球线上发布会，主题定为"Galaxy AI"。值得关注的是，这一时间与华为当日官宣的三折叠屏手机发布会完全重合，两大巨头将上演年度旗舰产品正面交锋。

据发布会前瞻信息，三星此次将推出双线战略产品:Galaxy Tab S11系列平板电脑与Galaxy S25FE次旗舰手机。其中平板产品线首次采用双机型布局，标准版配备11英寸2.8K显示屏，Ultra版则升级至14.6英寸巨屏，全系搭载联发科天玑9400旗舰芯片，最高配置16GB内存+1TB存储空间。续航方面，Ultra版内置11600mAh超大电池，支持45W超级快充，官方宣称可连续播放16小时4K视频。

同步亮相的Galaxy S25FE手机则主打影像性能，后置三摄模组包含5000万像素F1.8主摄、1200万像素超广角及800万像素3倍光学变焦长焦镜头，支持8K视频录制与AI影像优化。该机采用6.7英寸Dynamic AMOLED2X屏幕，峰值亮度达2600nit，搭载三星自研Exynos2400处理器，配合4900mAh电池与45W快充方案。值得关注的是，FE系列首次引入装甲铝中框与IP68防水认证，起售价预计控制在5999元区间。

跟华为撞档！三星新品发布会官宣：9月4日见

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 轻盈有料 质感随行 三星Galaxy S25 Edge开启旗舰体验新范式

    三星Galaxy S25 Edge以5.8毫米超薄机身和163克轻盈重量，重新定义旗舰手机的轻薄标准。通过内部结构重构、散热系统优化及镜头模组压缩，实现性能与形态的平衡。搭载2亿像素主摄、AI影像算法和跨场景智能交互，兼顾强大影像能力与便捷体验。以材料革新与系统工程思维，突破性能与轻薄的矛盾，树立行业新标杆。

    ​高端智能手机 ​全能旗舰 ​轻薄形态

  • 开学装备C位 三星Galaxy S25系列伴你高效启程

    三星Galaxy S25系列作为新学期智能助手，通过旗舰设计、专业影像与AI赋能，全方位提升学习与生活效率。其简约外观、钛金属/装甲铝材质兼顾质感与耐用性，IP68防护适应多场景。超视觉引擎和四摄系统支持全焦段拍摄，AI编辑工具简化后期。即时简报、Bixby导航和实时翻译功能高效管理日程、消除语言障碍，助力学生从容应对学业挑战，成为校园生活中的全能伙伴。

    ​三星Galaxy ​S25 ​旗舰智能手机

  • “紫科技 漫生活”2025 凯度秋季品牌盛典暨新品发布会成功举行

    凯度于8月22日举办2025秋季品牌盛典，提出“紫科技+漫生活”理念，倡导科技回归生活本质。CEO柯漫以“水哲学”阐释品牌理念，强调不再追求冰冷参数，而是注重情感陪伴。现场发布AI数字生命体“小紫”及ZR Pro2微蒸烤炸炖炒焗一体机等四款新品，通过智能科技简化厨房操作，提升用户体验。凯度以“紫科技”重新定义人厨关系，引领行业探索更深层用户共鸣。

    ​厨电品牌 ​科技回归生活 ​凯度发布会

  • 八年深耕铸就“即刻精彩”，HOLLYLAND猛玛2025秋季新品发布会前瞻

    猛玛将于2025年8月26日举办品牌战略暨秋季新品发布会，系统呈现其全球战略布局与技术成果。深耕无线音视频领域八年，猛玛致力于打造全球创作者信赖的“创作底座”，通过技术创新降低专业设备门槛，推动创作工具智能化与普惠化。发布会将首次系统阐释品牌使命“科技助力轻松表达，丰富人类精神世界”，并带来秋季重磅新品，展现对创作全流程需求的深入覆盖。

    ​内容创作 ​数字经济 ​文化强国

  • 七夕浪漫指南：用三星Galaxy S25系列为欢聚时光加点AI

    七夕将至，三星Galaxy S25系列成为兼具心意与实用性的礼物之选。其优雅设计、专业影像与AI功能，既能记录甜蜜瞬间，又能在日常中贴心助力。从智能翻译到日程提醒，从夜拍优化到创意编辑，全方位提升情侣互动体验。科技让浪漫更具体，是传递爱意的理想方式。

    ​七夕礼物 ​三星Galaxy ​S25

  • iPhone17标准版或上高刷 苹果2025秋季发布会定档9月10日

    今日零点，苹果公司正式揭晓了2025年秋季发布会的邀请函，宣布将于当地时间9月9日上午10点，即北京时间9月10日凌晨1点，盛大开启这场科技盛宴。 邀请函设计延续了苹果一贯的简约美学，却又暗藏惊喜，以“前方超燃”为主题，苹果logo融入了独特的液态玻璃效果，预示着发布会将带来前所未有的创新体验。

    ​苹果发布会 ​iPhone17系列 ​Apple

  • 三星推出Galaxy Buds3 FE耳机新品：带来更加智能、时尚的音频新体验

    三星电子于2025年8月18日发布新款智能耳机Galaxy Buds3 FE，主打亲民价格与高端性能。新品延续标志性刀锋设计，配备升级版主动降噪(ANC)和Galaxy AI功能，支持跨设备无缝切换和语音交互。通过增强型扬声器实现三频均衡音效，超宽频通话技术确保清晰沟通。耳机采用哑光双色半透明设计，支持与三星生态设备联动，提供智能翻译等AI功能。将于9月5日上市，提供银雾灰、暗羽黑两种配色，进一步扩展三星Galaxy生态体验。

    ​三星Galaxy ​Buds3FE ​智能耳机

  • 华为MatePad Mini官宣9月4日发布

    今日，华为正式对外宣布，其首款旗舰小平板——华为MatePad Mini将于9月4日震撼登场，官方Slogan定为“超强，超Mini”，预示着这款新品将在性能与便携性上实现双重突破。 此前，知名数码博主“数码闲聊站”已提前透露，华为MatePad小平板已顺利入网，并定位为全能轻薄型设备。据进一步爆料，该机将采用8.8英寸小尺寸机身设计，搭配16:9比例的OLED屏幕，为用户带来极致的视觉

    ​华为MatePad ​Mini ​麒麟9020

  • 三星OLED S95F亮相2025德国科隆国际游戏展，引领数字娱乐新体验

    三星OLED S95F在2025年德国科隆国际游戏展上凭借惊艳画质与流畅性能大放异彩，重新定义高端显示标准。搭载新一代AI芯片，支持4K 165Hz可变刷新率，结合AI游戏优化与杜比全景声技术，提供沉浸式影音体验。产品覆盖多尺寸场景，从客厅巨幕到桌面电竞，满足不同用户需求，成为连接游戏开发者与玩家的桥梁，推动客厅再度成为家庭娱乐与社交互动核心。

    ​游戏展 ​三星OLED ​视觉艺术

  • 乘势焕新|V6家居2025秋季新品发布会暨经销商大会启幕全民焕新家时代

    V6家居举办2025秋季新品发布会，推出沙发、床垫等系列新品，主打"高颜值、高品质、高舒适度"设计理念。同时携手央视网启动国家级IP项目《全民焕新家》，通过"一站购新家"模式降低消费门槛。活动汇聚慕思集团高层及行业专家，探讨大家居行业趋势。品牌强调"自主研产销"一体化优势，并推出"空-炮-巷"三位一体营销模型，构建精准零售体系。现场多位经销商分享实战经验，展示终端创新案例。V6家居总经理江涛表示，将持续深化产品力与服务力，携手合作伙伴共同推动国民家居品质升级。

    ​消费升级 ​家居生活方式 ​品牌差异化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM