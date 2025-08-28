三星新品发布会官宣9月4日 或为Galaxy S25 FE等

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:三星电子今日正式宣布，将于北京时间2025年9月4日17:30举行全球线上发布会，主题定为"Galaxy AI"。值得关注的是，这一时间与华为当日官宣的三折叠屏手机发布会完全重合，两大巨头将上演年度旗舰产品正面交锋。

据发布会前瞻信息，三星此次将推出双线战略产品:Galaxy Tab S11系列平板电脑与Galaxy S25FE次旗舰手机。其中平板产品线首次采用双机型布局，标准版配备11英寸2.8K显示屏，Ultra版则升级至14.6英寸巨屏，全系搭载联发科天玑9400旗舰芯片，最高配置16GB内存+1TB存储空间。续航方面，Ultra版内置11600mAh超大电池，支持45W超级快充，官方宣称可连续播放16小时4K视频。

同步亮相的Galaxy S25FE手机则主打影像性能，后置三摄模组包含5000万像素F1.8主摄、1200万像素超广角及800万像素3倍光学变焦长焦镜头，支持8K视频录制与AI影像优化。该机采用6.7英寸Dynamic AMOLED2X屏幕，峰值亮度达2600nit，搭载三星自研Exynos2400处理器，配合4900mAh电池与45W快充方案。值得关注的是，FE系列首次引入装甲铝中框与IP68防水认证，起售价预计控制在5999元区间。

