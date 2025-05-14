荣耀400系列开启预约 将于本月正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 5月14日 消息:近日，荣耀官方正式宣布，旗下荣耀400系列在各大电商平台开启预约通道，引发众多消费者关注。

据了解，荣耀400系列包含荣耀400与荣耀400Pro两款机型。荣耀400标准版在设计上独具特色，采用矩阵相机DECO，后置双摄配置。外观配色方面，提供幻夜黑、揽月银河海风蓝三种选择，能满足不同消费者的审美需求。在存储版本上，该机型有12GB256GB、12GB512GB和16GB512GB三种规格可供挑选。

荣耀400Pro则展现出更为独特的设计风格，采用全新的“旷野舷窗”设计，背板与镜头之间过渡流畅，营造出与众不同的美感。其配色与荣耀400标准版一致，同样有幻夜黑、揽月银河海风蓝三种颜色。存储版本上，荣耀400Pro提供了12GB256GB、12GB512GB、16GB512GB、16GB1TB四种选择，为消费者提供了更大的存储空间灵活性。

值得一提的是，此次荣耀400系列在屏幕形态上做出了改变，全部回归单挖孔屏幕设计，告别了以往的双孔屏形态。

在影像功能方面，荣耀400系列主打AI2亿像素超清写真人像。该系列将搭载AI光影写真人像引擎，以AI技术为核心，对手机人像美学进行重构。通过这一技术，用户能够实现自由构图，在同一场景中轻松定格出不同的人像光影艺术效果，为摄影爱好者带来全新的拍摄体验。

目前，荣耀400系列的线下海报已经亮相，由知名艺人肖战代言。据悉，新品将于本月正式发布，届时消费者将能更全面地了解这一系列产品的魅力。

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