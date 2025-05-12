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iQOO Neo10 Pro+配置曝光 配备 2K 8T LTPO 屏幕

2025-05-12 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月12日 消息:昨日，维沃移动通信有限公司iQOO Neo产品经理罗佳慧发布视频，对外透露了iQOO Neo10Pro++手机的部分配置信息，引发了众多消费者和科技爱好者的关注。

据罗佳慧介绍，iQOO Neo10Pro+将搭载全新一代帧率感知引擎，配合VC液冷散热系统，对1% Low帧进行针对性优化，有望为用户带来更流畅的游戏体验。同时，该机与抖音官方达成合作，对电竞直播体验进行优化，让玩家在观看直播时也能享受更出色的视听效果。此外，iQOO Neo10Pro+还将行业首发一个暂未公布的新功能，令人充满期待。

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在功耗方面，iQOO Neo10Pro+采用新技术方案加以解决，并新增一键记录高光时刻功能，可自动保存过去30秒的画面，方便用户随时回顾精彩瞬间。屏幕方面，该机配备2K8T LTPO屏幕，搭载行业最新的硬件级护眼黑科技，以及全新一代超感触控技术，不仅显示效果出色，还能有效保护用户视力，操作也更加灵敏。

游戏体验上，iQOO Neo10Pro+支持《和平精英》手游超分超帧并发，并运用独家技术优化“跑毒”时的游戏观感，为玩家打造更具沉浸感的游戏环境。续航方面，该机采用大快充 + 大电池组合，支持直驱供电，满足用户长时间使用的需求。

值得注意的是，iQOO Neo10Pro+在芯片、屏幕、内存等方面均进行了升级，不过这也导致成本上涨，内部定价面临较大压力。此前有报道称，iQOO Neo10Pro+手机跑分超330万，定位3K档，排期在5月下旬。该机将搭载骁龙8至尊版处理器，配备2K直屏，内置7000mAh电池并支持120W快充。此外，其后置50MP1/1.56OIS +50MP超广镜头组合，配备超声波指纹，采用塑料中框 + 玻璃后盖设计。

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