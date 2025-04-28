首页 > 原创 > 关键词  > 滴滴出行最新资讯  > 正文

滴滴：“五一”打车五折起 为司机发4亿元补贴

2025-04-28 17:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:随着五一假期的临近，滴滴出行宣布了一系列优惠活动，旨在激活出行消费，为用户提供更实惠的出行选择。据滴滴透露，五一期间，上海、长沙等地的用户通过滴滴出行App或小程序进入会场，每天可以限量领取一张6折打车券，该券可在当天乘坐指定车型时使用。与此同时，在厦门、大连等地的用户则可以参与限量秒杀活动，先抢券再出发，享受打车5折起的优惠。

滴滴出行还预测，节前最后一天（4月30日）的打车晚高峰将提前至15时，并持续至21时。其中，17时至19时将是打车需求最旺盛的时段，预计打车需求相比平时将上涨约55%。与去年节前相比，杭州、南京将成为滴滴快车预约涨幅前三的城市。而今年五一，桂林、珠海、哈尔滨等城市预计将受到游客青睐，成为打车热门城市。

在自驾游方面，滴滴租车需求预计将达清明假期的2到3倍。受长线游需求的带动，预订单中约65%为异地租车需求。为致敬辛勤出车的司机，滴滴将在五一假期期间发放超过4亿元的司机补贴，并推出十余重福利。司机可以通过滴滴车主App进入司机奖励中心，参与1分钱起购买流水加速卡、免佣卡，以及完单奖、大转盘抽奖等活动，以增加收入。

此外，滴滴出租车还上线了服务费全免卡、车费垫付卡、峰期完单奖等福利，司机可以在滴滴车主App上查看所在城市的活动详情。同时，为了确保司机在出行供需紧张的高峰时段能够获得更多的收入，滴滴将在部分城市试行上线节假日司机服务费或服务金。

滴滴五一打车5折起 为司机发4亿元补贴

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 全球手机前三！”非洲之王“传音2024年盈利55.49亿元 分红34亿

    传音控股2024年财报显示：全年营收687.15亿元，同比增长10.31%；净利润55.49亿元，微增0.22%。手机业务营收631.97亿元，占比超90%，其中非洲市场贡献227.19亿元，毛利率达28.59%。据IDC数据，传音全球手机市占率14%排名第三，在非洲智能机市场占有率超40%稳居第一，在巴基斯坦、孟加拉国等新兴市场也保持领先地位。公司拟派发现金分红34.21亿元，占净利润61.65%，每10股派15元（含税）。旗下TECNO、itel和Infinix三大品牌全年出货约2.01亿部，主要覆盖亚非拉新兴市场。

    ​传音控股 ​2024年年报 ​非洲市场

  • 特斯拉：造车首要原则永远是安全 特斯拉市值一夜大增2174亿元

    4月1日晚间，特斯拉官方微博转发了其全球副总裁陶琳于3月31日发布的微博内容。陶琳在文中重申了特斯拉在汽车设计和制造过程中对于安全的重视，并分享了特斯拉在智能汽车安全领域的努力和成就。与前一交易日相比，特斯拉的市值一夜之间增加了299亿美元，折合人民币约为2174亿元。

    ​特斯拉 ​汽车安全 ​智能汽车

  • 安信证书五一特惠：多款热门代码签名证书限时6折起

    安信证书推出2025年五一劳动节代码签名证书促销活动，提供四款热门产品限时6折优惠：1）Certum企业版代码签名证书原价1200元，现960元，适合中小企业；2）Certum专业版原价2500元，现1500元，采用4096位密钥；3）GlobalSign OV代码签名证书原价2800元，现2240元，稳定性好；4）GlobalSign EV代码签名证书原价4000元，现3200元，金融级安全。活动期间购买用户可享受免费安装、重签等服务。活动时间：2025年4月25日至5月31日。代码签名证书能消除软件下载时的安全警告，保护代码完整性，提升用户信任度。企业可根据需求前往安信证书官网选购。

    ​代码签名证书 ​软件安全 ​用户信任

  • 科大讯飞：一季度营收46.58亿元 净亏损1.93亿元

    科大讯飞发布2025年第一季度财报，营收46.58亿元，同比增长27.74%；净利为-1.93亿元，同比增长35.68%。公司加大AI核心技术自主可控研究，推出模型X1并支持多个实用任务。2024年实现营收233.43亿元，同比增长18.79%；归属于上市股东的净利润为5.60亿元，同比下降14.78%。

    ​科大讯飞 ​2025年财报 ​人工智能

  • 荷兰一估价4.1亿元名画被儿童损坏：修复难度很大

    快科技4月29日消息，据新华社报道，荷兰一家博物馆近日证实，该馆展出的俄罗斯裔美国抽象派画家马克罗思科的一幅名画遭到一名儿童损坏，修复难度很大。受损的是一幅抽象画，绘于1960年，由位于荷兰鹿特丹的博艾曼斯-范伯宁亨博物馆上世纪70年代购入。另据荷兰《每日汇报》报道，这幅画估价约5000万欧元（约合4.1亿元人民币）。馆方一名发言人告诉当地媒体，事发时无人看守”此画，一名儿童损坏了画作，画作下部可见多道细小的划痕”。有修复专家介绍，由于罗思科绘画材料及方式的复杂特点，修复画作的难度很大。馆方表示，目前正在研究下?

    ​荷兰博物馆 ​马克罗思科 ​艺术作品损坏

  • 申通快递2024年归母净利润10.4亿元， 2025 年预计将持续增长！

    这些数据，都意味着申通快递的数智转型与差异化服务战略已初见成效。

    ​申通快递2024年归母净利润10.4亿元 ​申通快递 ​快递行业

  • 滴滴发布五一出行十大服务保障：包括智能拦截异常费用等

    滴滴出行针对五一假期出行高峰推出十大服务保障措施，包括家庭出游、适老化出行、宠物同行等多样化需求解决方案。平台推出"滴滴车费卫士"智能识别绕路等异常情况，部分订单可自动减免费用；优化快速找回遗失物品流程；提醒乘客核对出租车计价器金额后再支付。同时滴滴将向司机发放超4亿元补贴，包含流水加速卡、免佣卡等十余种福利，并推出完单奖励、出行分加分等活动。平台强调乘客与司机应保持友好沟通，遇纠纷可通过客服、安全专线或报警渠道处理。各项措施旨在保障假期出行安全顺畅。

  • 饿了么正式宣战！超百亿补贴加入外卖战局 “只真福利”

    饿了么4月30日正式加入外卖补贴大战，启动"百亿补贴"计划。平台强调补贴不是价格战，而是发放真实福利。同时联合多家餐饮品牌发起"致敬城市小蜜蜂"公益活动，五一期间将在9个城市为劳动者提供免费餐饮。此外还推出骑手专属福利套餐，价格比日常低3元并额外补贴3元红包。当前外卖行业竞争白热化，美团、京东、饿了么三大平台在骑手权益、商家扶持和用户补贴三个战场全面交锋。业内人士认为，当百亿补贴成为行业标配后，竞争终将回归商业本质——谁能以更低成本创造更高价值。

    ​饿了么 ​外卖补贴 ​百亿补贴

  • 底价近40亿元！南航挂牌转让10架波音B787-8飞机

    快科技4月4日消息，近日，南方航空在上海联合产权交易所挂牌转让10架B787 - 8飞机及2台GENX - 1B70发动机。其中，每架飞机的转让底价约为3.59亿元至3.83亿元。上海联合产权交易所官网信息显示，若产生竞价，本批项目的竞价起始价为这12宗项目各自挂牌价格的总和，即39.64亿元。此外，本项目不安排飞机实物检查，交付地点为广州或双方商定的其他地点，支付方式为一次性付款。据悉，南方航空是中国民航首家引进787 - 8飞机的航空公司，南航拟转让的B787 - 8飞机机龄均超过10年。上海联合产权交易所官网显示，上述10架787 - 8飞机中，最早购?

    ​南方航空 ​B787-8飞机 ​航空公司转让

  • 日销上亿元，金条成直播间新顶流

    无论金价是涨还是跌，黄金都卖疯了。在瞬息万变的黄金交易市场，经常有这样两种声音无缝切换出现:或涨或跌，都不影响黄金大卖很显然，黄金已经成了横扫消费市场的硬通货首选，消费热潮蔓延进了直播间。据新榜旗下抖音数据新抖，近30天内（2025年3月9日-2025年4月9日），至少有4个黄金直播间预估GMV超过1亿元，热卖商品中近八成都是万元以上的投资金条。实际上，黄金�

    ​黄金市场 ​投资金条 ​直播电商

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM