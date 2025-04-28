滴滴：“五一”打车五折起 为司机发4亿元补贴

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:随着五一假期的临近，滴滴出行宣布了一系列优惠活动，旨在激活出行消费，为用户提供更实惠的出行选择。据滴滴透露，五一期间，上海、长沙等地的用户通过滴滴出行App或小程序进入会场，每天可以限量领取一张6折打车券，该券可在当天乘坐指定车型时使用。与此同时，在厦门、大连等地的用户则可以参与限量秒杀活动，先抢券再出发，享受打车5折起的优惠。

滴滴出行还预测，节前最后一天（4月30日）的打车晚高峰将提前至15时，并持续至21时。其中，17时至19时将是打车需求最旺盛的时段，预计打车需求相比平时将上涨约55%。与去年节前相比，杭州、南京将成为滴滴快车预约涨幅前三的城市。而今年五一，桂林、珠海、哈尔滨等城市预计将受到游客青睐，成为打车热门城市。

在自驾游方面，滴滴租车需求预计将达清明假期的2到3倍。受长线游需求的带动，预订单中约65%为异地租车需求。为致敬辛勤出车的司机，滴滴将在五一假期期间发放超过4亿元的司机补贴，并推出十余重福利。司机可以通过滴滴车主App进入司机奖励中心，参与1分钱起购买流水加速卡、免佣卡，以及完单奖、大转盘抽奖等活动，以增加收入。

此外，滴滴出租车还上线了服务费全免卡、车费垫付卡、峰期完单奖等福利，司机可以在滴滴车主App上查看所在城市的活动详情。同时，为了确保司机在出行供需紧张的高峰时段能够获得更多的收入，滴滴将在部分城市试行上线节假日司机服务费或服务金。

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