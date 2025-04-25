假小米马桶爆卖1.3亿被判赔3000万 小米起诉小米零度获赔

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:近日，上海市第三中级人民法院对小米科技公司诉某商家商标侵权及不正当竞争纠纷案作出公开宣判，认定被告商家“小米零度”构成商标侵权与不正当竞争行为，判决其全额赔偿小米公司3000万元，并立即停止相关侵权行为。

据案件审理披露，2022年11月起，名为“小米零度”的商家在电商平台大规模销售马桶、花洒等卫浴产品，并在商品标题、详情页及产品标识中突出使用“小米零度”字样及与小米商标高度近似的“M”形标识。同时，该商家将“小爱小爱”设定为相关产品的语音唤醒指令，与小米旗下智能语音助手“小爱同学”的唤醒方式高度相似。小米公司调取电商平台销售数据后发现，“小米零度”相关产品累计销售额达1.3亿元。

庭审中，小米公司主张，其“小米”商标经长期使用已具有较高市场知名度，被告商家在同类商品上使用近似标识及语音指令，易导致消费者混淆商品来源，构成商标侵权与不正当竞争。而被告商家则辩称，其商标与小米公司商标存在明显差异，且“小爱小爱”与“小爱同学”在语音指令设计上存在本质区别，无法实际唤醒小米智能家居设备，因此不构成侵权。

法院经审理认为，被告商家在商品名称、宣传用语及产品标识中刻意模仿小米公司商标特征，足以使消费者产生关联性误认;其使用“小爱小爱”作为语音指令的行为，客观上利用了小米公司智能语音助手的品牌影响力，构成不正当竞争。法院进一步指出，根据被告商品利润率核算，其侵权行为获利金额达2700余万元，综合考虑侵权恶意程度、持续时长及市场影响，最终确定适用2倍惩罚性赔偿标准。由于该金额已超过小米公司诉请的3000万元，法院最终全额支持原告诉求。

判决生效后，涉事商家须立即停止生产、销售、宣传带有“小米零度”标识及“小爱小爱”语音指令的产品，并消除已造成的不良市场影响。本案作为智能硬件领域商标侵权与不正当竞争的典型案例，进一步明确了品牌保护与市场竞争规则的边界。

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