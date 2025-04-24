首页 > 原创 > 关键词  > 励志故事最新资讯  > 正文

美团回应脑瘫女骑手文景差评多：所有差评单免责

2025-04-24 08:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:近日，杭州一位脑瘫女骑手文景的励志故事在网络引发热议。这位7年如一日坚持送外卖的母亲，用摔坏6辆电动车的代价，为家庭撑起一片天。尽管因语言障碍常被顾客误解，甚至被部分网友戏称为“差评最多骑手”，但她始终以日均10小时的工作强度，累计完成7.3万单配送任务，最拼时曾一天往返28次六楼送餐。

事件持续发酵后，美团平台于近日通过官方渠道作出回应。针对文景的特殊情况，美团已为其开通残障关怀功能，系统将自动对其所有差评订单进行免责处理。为改善其工作条件，平台特别购置一辆全新电动车供其使用，并针对其10岁在老家就读小学的孩子设立专项助学金，承诺承担从当前至大学毕业的全部学费。

美团外卖 (3)

美团相关负责人透露，平台目前共有9564名残障骑手在岗服务。为提升该群体工作体验，美团已在全国范围内推行电子沟通卡，其中针对占比超八成的听障骑手，特别开发了听障专属标识、语音转文字、专属取货通知等定制化功能。这些举措既保障了残障骑手的工作权益，也优化了特殊场景下的服务流程。

文景的故事折射出科技平台对特殊群体的关怀温度。从个性化服务功能到教育帮扶措施，美团此次回应不仅展现企业社会责任担当，更为残障人士就业提供了更具包容性的解决方案。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 脑瘫女骑手送外卖7年送了7万多：养活了自己还养活了儿子

    韩剧《夫妇的世界》女主角因外遇事件展开激烈反击，展现了都市男女复杂的情感纠葛。主角从最初的家庭主妇到如今的独立女性，历经蜕变，用行动证明了自己的价值。她的经历引发社会热议，网友纷纷表示支持，认为生活应勇敢追求幸福与自我实现。

    ​奋斗故事 ​外卖骑手 ​乐观人生

  • 美团辟谣骑手去其他平台跑会被永久封号：相关内容纯属编造

    快科技4月20日消息，日前，美团发布公告，称有多条包含美团封杀骑手去某平台跑单”不要去跑某平台，查到就是永久封号”等内容的聊天截图，在社交平台上广泛传播。对此，美团严正声明，相关内容纯属编造，均为谣言。美团面向全行业招募优质骑手，不会违规限制任何骑手的准入准出，更不会因此对骑手进行永久封号处置。针对上述谣言截图，公司已固定证据，对未经�

    ​美团 ​外卖骑手 ​谣言

  • 海底捞：已开发50个AI用！AI智慧巡检全年无差评

    快科技3月27日消息，日前，海底捞公布了截至2024年12月31日的年度业绩报告。在业绩会上，海底捞董事会副主席、执行董事周兆呈透露，目前海底捞在AI相关的投入使用及建设中的应用数量超过50个。这些应用涵盖了从顾客服务到供应链管理等多个环节，比如AI智能餐后评价系统、AI智慧巡检系统以及AI智能体机器人。他还表示：其中AI智慧巡检系统已覆盖所有的海底捞门店，识别

    ​海底捞 ​人工智能 ​业绩报告

  • 美团骑手补贴养老保险 今起开始试点

    美团正式对外宣布，其骑手养老保险试点项目即日起在福建泉州和江苏南通两地率先启动。此次试点面向区域内所有骑手开放，标志着美团在保障骑手权益、提升骑手福利方面迈出了重要一步。即使是短暂跑单过渡的骑手，也可以获得参保补贴。

    ​美团 ​骑手 ​养老保险

  • 京东辟谣刘强东日跑97外卖 骑手第一：虚构榜单

    近日网络流传京东创始人刘强东以97单配送量位列骑手日单量排行榜首，京东回应称该榜单为虚构。刘强东近期体验外卖配送工作，与骑手交流并谈及配送感受，表示已十年未亲自送货，这次体验让他深刻体会到骑手辛苦。京东外卖自2月上线以来已覆盖全国126个城市，入驻餐饮门店超30万家。京东宣布自3月起为全职骑手缴纳五险一金，兼职骑手提供意外和医疗保险，成为首个为骑手全面缴纳社保的平台。目前平台已与超万名全职骑手签订正式劳动合同，正逐步落实五险一金缴纳工作。

    ​京东 ​刘强东 ​外卖骑手

  • 回应减重30斤后撞脸王祖贤：自己并不打算模仿王祖贤

    4月19日消息，据媒体报道，武汉一女孩从145斤减肥到105斤，其自拍视频引发关注，有网友发现，该女孩长相酷似王祖贤。当事人表示，能获得关注可能是因为撞脸王祖贤，自己并不打算模仿王祖贤，而是计划实现当舞蹈老师的梦想，希望自己的减重经历可以激励大家。她还表示，她并非从小就胖，2018年暴饮暴食后开始长胖，2022年她下定决心减肥，如今她的体重是105斤，总共减

  • 京东进军外卖遭美团高管炮轰！刘强东回应：不打口水仗 产生不了社会价值

    快科技4月12日消息，针对美团核心本地商业CEO王莆中的吐槽，刘强东也是第一时间回应。王莆中在社交媒体上发文，谈到京东入局外卖赛道一事。王莆中表示，京东不是第一家想做外卖的公司，也可能不是最后一家。阿里、滴滴、字节不是都做过，滴滴目前在海外也还在做。如果把外卖当作即时零售（30分钟送万物）的一部分，达达和京东到家早在2014年就开始了，只不过收效甚微。”王莆中谈到，我们原定在下周正式发布美团即时零售品牌，这在媒体圈不是秘密，发布前很可能还会有各种干扰出来。不过即时零售的发展大势是挡不住的，狗急跳墙”也好，围

    ​美团 ​京东 ​外卖

  • 京东外卖加价抢骑手骑手称“跑网约车的看到收益得破防”

    京东外卖上线两月来，通过高额补贴吸引骑手和商家，单价比美团高2-3元，超时处罚更宽松，转单机制更灵活。骑手反馈京东订单虽少但单价高，日均收入可达300元。不过，骑手们保持观望态度，认为补贴结束后可能回归美团。京东试图重塑行业规则，但面临骑手数量不足、订单量不稳定等挑战。未来若补贴退坡，能否维持竞争力仍是未知数。（140字）

    ​京东外卖 ​免佣政策 ​百亿补贴

  • 京东称骑手报名太火爆：全职骑手审核需一周

    京东外卖发布骑手招募指南：需下载达达骑士App报名，初审通过后会有电话联系，因报名火爆审核约需一周；外卖入口在京东App首页"秒送"频道，若找不到需升级至最新版本。同时推出"百亿补贴券"活动，用户每天可抽最高20元餐补。

    ​京东外卖 ​骑手招聘 ​百亿补贴

  • 骑手提醒外卖送得快不一定是好事：该关注食品来源和制作过程

    安徽一名外卖骑手在社交媒体吐槽送餐经历引发热议。他以夸张语气质疑顾客为何对5分钟送达感到开心，指出商家制作、骑手取餐配送全流程仅5分钟，暗示可能存在食品安全隐患。该视频促使网友反思外卖行业现状，认为过度追求送餐速度可能牺牲食品质量与安全。有网友呼吁应关注外卖食品来源和制作过程，而非仅追求配送速度。这一现象引发社会对外卖行业速度与质量平衡的思考，未来如何兼顾二者将成为行业发展的重要课题。

    ​外卖骑手 ​食品安全 ​外卖行业现状

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM