REDMI Turbo4Pro升级旗舰金属边框 定制6.83英寸1.5K大屏

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:今日，小米中国区市场部总经理兼REDMI品牌总经理王腾正式对外宣布，REDMI Turbo4Pro手机定于4月24日19:00举行发布会，此次发布会也是小米成立15周年后的首场重要活动。

在产品特性方面，小米REDMI手机市场经理张宇通过社交媒体透露，REDMI Turbo4Pro将延续Turbo4的设计理念，配备独特的“灯带”功能，并新增支持颜色和亮度的自定义设置，为用户提供更加个性化的使用体验。

与此同时，REDMI红米手机官方也持续为新机预热，宣布REDMI Turbo4Pro在发布后即刻开启销售。该机型升级采用旗舰级金属边框，运用CNC与喷砂工艺相结合，材质选用航空铝合金，具备高达70kg的抗弯折能力。屏幕方面，新机配备定制6.83英寸1.5K大屏，设计有大R角，拥有1.5mm超窄三边和1.9mm超窄下巴，屏幕采用与旗舰机型同款的M9发光材料，确保显示效果卓越。

值得一提的是，高通在本月（4月2日）正式推出了第四代骁龙8s移动平台，REDMI作为首批合作厂商之一，将率先在REDMI Turbo4Pro上搭载这一全新平台。此外，iQOO、小米、OPPO以及星纪魅族等多家知名厂商和品牌也将同步采用该平台，共同推动智能手机技术的创新与发展。

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