REDMI Turbo 4 Pro官宣4月24日发布 首发第四代骁龙8s

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:今日，REDMI品牌正式宣布旗下新机型Turbo4Pro将于4月24日19:00迎来发布时刻，这一消息随即引发了科技爱好者与消费者的广泛关注。伴随官宣消息，一张由乒乓球名将樊振东手持REDMI Turbo4Pro真机的海报同步公开，新机外观设计得以初露端倪——延续了前代Turbo4的直角边框风格，后置双摄布局依旧简洁，整体线条硬朗不失时尚感。

尽管外观上延续经典，但REDMI Turbo4Pro在硬件配置上实现了显著升级。据内部人士透露，该机将采用金属中框设计，不仅提升了整机的结构强度，更赋予其更为高级的质感表现。作为小米15周年后的首场重要发布会，REDMI产品总监王腾在预热中表示，团队致力于打造一款“让大部分用户都能轻松拥有，兼具颜值与实力”的准旗舰机型，力求在同档位产品中实现无短板体验。

性能方面，REDMI Turbo4Pro成为全球首款搭载高通第四代骁龙8s移动平台的智能手机，这一创新之举无疑为其增添了强劲竞争力。据测试数据显示，第四代骁龙8s在跑分成绩上与第三代骁龙8不相上下，但在能效比上实现了显著提升，意味着用户在享受高性能的同时，也能获得更持久的续航体验。尤为值得一提的是，在实际游戏测试中，第四代骁龙8s展现出了超越前代旗舰的帧率稳定性，无论是大型3D游戏还是高负载应用，均能游刃有余，为用户带来流畅无阻的使用感受。

除了强大的性能表现，REDMI Turbo4Pro在续航方面同样表现出色。该机内置了7550mAh超大容量电池，为小米品牌迄今为止最大电池容量，配合旗舰同款的90W快充技术，让用户告别电量焦虑，随时随地保持满格状态。

尽管官方尚未揭晓新机正面的具体设计，但根据行业爆料，REDMI Turbo4Pro将配备一块6.8英寸的1.5K分辨率直屏，采用大R角视觉四窄边设计，不仅提升了屏幕的视觉沉浸感，也进一步优化了握持手感，为用户带来更加舒适的使用体验。随着发布日期的临近，REDMI Turbo4Pro的更多细节正逐步浮出水面，其市场表现值得期待。

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