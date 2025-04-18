霸王茶姬美股IPO定价每股28美元：上市首日涨近16%

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:近日，中国新茶饮行业迎来里程碑时刻:霸王茶姬正式登陆美国纳斯达克证券交易所，成为首支在美上市的中国茶饮企业。当日开盘价报33.75美元，较发行价上浮20.54%，收盘时股价定格在32.44美元，全天涨幅达15.86%，企业总市值攀升至59.54亿美元（折合人民币约434亿元），这一数据刷新了中概股茶饮板块的估值纪录。

自2017年创立以来，霸王茶姬深耕新中式国风茶饮赛道，以原叶鲜奶茶为核心产品矩阵，主打高端现制茶饮体验。截至2024年末，其全球门店数量突破6440家，其中98%以上分布在中国市场，海外布局则聚焦东南亚地区。财务数据显示，该品牌2024年商品交易总额（GMV）达295亿元，同比激增173%，净利润25.15亿元，增长率高达213.3%。

在资本市场获得认可的同时，霸王茶姬已规划2025年战略蓝图:计划新增1000至1500家门店，持续扩大品牌版图。此次成功上市不仅标志着企业正式进入全球投资者视野，更预示着中国茶饮产业正以全新姿态参与国际竞争。通过将传统茶文化与现代消费需求深度融合，霸王茶姬正在书写中国品牌出海的新范式，其市场表现与战略动向，或将为新茶饮行业全球化发展提供重要参考样本。

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