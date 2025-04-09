AI日报：阿里腾讯全面支持MCP协议；阶跃星辰多模态推理模型Step-R1-V-Mini；美图WHEE图像生成模型Miracle F1

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、阿里巴巴已宣布全面支持MCP协议 腾讯紧随其后

近日，中国人工智能领域迎来技术标准的变革，Model Context Protocol（MCP）成为国内AI生态的事实标准。阿里巴巴和腾讯的支持标志着中国科技巨头在全球AI标准竞争中的新一轮角力。MCP作为开源协议，简化了AI模型与外部工具的交互，提升了互操作性。

【AiBase提要:】 🚀 MCP协议的快速崛起凸显了中国科技企业对标准化协议的迫切需求。 🤝 阿里巴巴和腾讯的支持将加速MCP在国内的推广，推动AI代理的应用落地。 ⚖️ MCP的普及虽面临挑战，但也可能催生新的AI开发生态，影响未来技术竞争。

2、阶跃星辰发布全新多模态推理模型——Step-R1-V-Mini

阶跃星辰科技团队推出的Step-R1-V-Mini是一个创新的多模态推理模型，标志着该领域的新突破。该模型支持图文输入和文字输出，具备优秀的指令遵循能力和通用性。通过采用多模态联合强化学习和verifiable reward机制，Step-R1-V-Mini在视觉推理、数学逻辑等方面表现优异，尤其在MathVision视觉推理榜单中名列前茅。

【AiBase提要:】 🧠 Step-R1-V-Mini支持图文输入和文字输出，具备良好的指令遵循能力和通用性。 🔍 该模型在视觉推理领域表现优异，特别是在MathVision榜单中位列国内第一。 ⚙️ 已上线阶跃AI网页端并提供API接口，供开发者和研究人员使用。 详情链接:https://yuewen.cn/chats/new

3、美图WHEE推出图像生成模型 Miracle F1

WHEE平台近日推出的人工智能图像生成模型Miracle F1，以其卓越的图像生成质量和对复杂概念的深刻理解，革新了AI图像创作领域。该模型不仅能生成极具真实感的图像，还在语义理解和风格多样性方面表现出色，满足了不同用户的需求。用户通过WHEE官方网站即可体验这一视觉魔法。

【AiBase提要:】 ✨ Miracle F1能生成极具真实感的图像，模拟真实世界的光影和材质效果。 🧠 该模型精准理解复杂概念，提升创作效率和精准度，仿佛拥有“读心术”。 🌈 Miracle F1具备多元风格，能够满足电商、活动视觉和插画等多样化需求。

4、Deep Research现已搭载Gemini2.5Pro:谷歌最智能AI模型闪耀登场

谷歌宣布其Deep Research功能升级至Gemini2.5Pro实验版，展现出卓越的推理能力和信息整合技术。这一技术突破引发了行业广泛关注，标志着AI研究工具的重要里程碑。Gemini2.5Pro不仅提升了搜索效率，还能进行综合分析，改变了研究方法，推动专业人士适应新技术。未来，谷歌计划扩展Deep Research的适用范围，为学术和商业研究提供更智能的支持。

【AiBase提要:】 🚀 Gemini2.5Pro的升级显著提升了Deep Research的搜索效率和分析能力，能够处理复杂课题并生成全面报告。 📊 该模型在多个基准测试中表现卓越，尤其在长上下文任务中具备高达100万token的上下文窗口，能够分析海量数据。 🌐 这一技术进步标志着AI研究工具的重要里程碑，预计将对学术和商业研究带来革命性变化。

5、开源新模型 DeepCoder:超高效编程，超越OpenAI o1模型

DeepCoder-14B-Preview模型由Together AI和Agentica联合开源，凭借140亿参数在编程测试中表现出色，得分超越OpenAI的o1模型。该模型的开源内容丰富，包括模型权重、训练数据和训练方法，极大地方便了开发者深入研究。通过分布式强化学习和高质量的数据集，DeepCoder在训练效率和代码质量上均有显著提升，展示了其在AI编程领域的强大潜力。

【AiBase提要:】 🌟 DeepCoder-14B-Preview模型表现优秀，得分超过OpenAI的o1模型。 📈 开源内容丰富，包括模型权重和训练数据，方便开发者研究。 ⚙️ 采用多种技术确保数据质量和训练效率，显著提升了模型性能。 详情链接:https://huggingface.co/agentica-org/DeepCoder-14B-Preview

6、推理性能再飞跃!DeepSeek推创新技术SPCT，让大模型更懂人心

DeepSeek AI推出的自主演原则批判调优技术（SPCT），标志着在大型语言模型领域的一次重大突破。此技术旨在构建更通用和可扩展的AI奖励模型，提升AI在复杂环境中的理解与应对能力。SPCT通过动态生成原则和评论，解决了现有奖励模型面临的输入灵活性、准确性、推理时可扩展性和学习可扩展性等挑战。

【AiBase提要:】 ✨ SPCT技术旨在提升AI奖励模型的通用性与扩展性，克服现有模型的局限性。 💡 通过动态生成原则和评论，SPCT有效提高了AI在复杂任务中的表现和推理能力。 📈 DeepSeek-GRM-27B在多项基准测试中表现优于传统模型，显示出更高的奖励质量和推理时的可扩展性。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2504.02495

7、Anthropic官方发布!大学生Claude AI使用报告大公开

这篇文章探讨了人工智能（AI）在大学生学习中的应用，特别是Claude.ai的使用情况。通过分析大量匿名对话数据，研究揭示了不同专业学生对AI的使用偏好，以及AI在学习中的角色。尽管AI为学生提供了便利，但也引发了关于认知能力外包的担忧，强调了教育者在AI时代面临的挑战与机遇。

【AiBase提要:】 📊 STEM专业学生是AI工具的早期采用者，尤其是计算机科学专业的使用率显著高于其他专业。 🛠️ 学生主要利用AI进行创作和分析，尤其是在教育内容的设计和技术问题的解决上。 🤔 AI的使用引发了关于学生认知能力外包的担忧，教育者需关注如何平衡AI的辅助作用与学生的基础技能发展。

8、亚马逊推新一代AI语音模型Nova Sonic，捕捉语气、语调变化和节奏

亚马逊最新推出的AI语音模型Nova Sonic，旨在提升其语音助手Alexa +的性能。该模型通过本地处理语音，能够生成自然流畅的回复，标志着语音识别技术的重大突破。Nova Sonic不仅具备在复杂环境下的语音识别能力，还能根据用户的语调和风格调整响应，提升用户体验。

【AiBase提要:】 🌟 Nova Sonic 是亚马逊新推出的 AI 语音模型，旨在提升 Alexa + 的性能。 💰 该模型的成本比 OpenAI 的 GPT-4o 低80%，为开发者提供更多选择。 🔊 Nova Sonic 具备在复杂环境下的语音识别能力，能够快速准确地处理用户请求。 详情链接:https://www.aboutamazon.com/news/innovation-at-amazon/nova-sonic-voice-speech-foundation-model

9、谷歌NotebookLM即将推出移动应用程序版本

谷歌旗下的人工智能研究工具NotebookLM即将推出独立的移动客户端应用程序，标志着其从网页端向移动端的扩展。这一升级将为用户提供更便捷的使用体验，满足对移动应用的需求。NotebookLM自推出以来，凭借其创新功能受到广泛关注，未来的移动应用将进一步整合谷歌的搜索能力，提升信息处理的效率。

【AiBase提要:】 🚀 NotebookLM将推出iOS和Android版本，提升移动端的使用便捷性。 🔍 新增“Discover Sources”功能，允许用户自动搜索并整合网页内容至笔记本。 🎙️ 未来可能深度整合谷歌搜索能力，实现从URL到摘要、思维导图的转化。

10、AI视频生成技术TTT:可直出一分钟完整猫和老鼠动画 无需编辑、拼接

这项研究通过引入测试时训练层，成功生成了一分钟的《猫和老鼠》动画视频，标志着AI视频生成技术的新突破。该技术在画面连贯性和故事完整性上表现出色，且无需后期编辑，展现了AI在创意内容生产中的巨大潜力。尽管存在一些瑕疵，但其应用前景广阔，未来有望改变视频制作模式。

【AiBase提要:】 🚀 通过引入TTT层，模型能够生成完整的一分钟动画，无需后期剪辑。 🎨 生成的视频在时间一致性和故事连贯性上表现优异，接近传统动画质量。 💡 该技术有望降低视频制作成本，加速创意流程，未来可扩展至更复杂的内容。 详情链接:https://test-time-training.github.io/video-dit/

11、网信办:截至2025年3月31日已有346款生成式AI服务完成备案

4月8日，网信上海发布公告，透露截至2025年3月31日的生成式人工智能服务备案情况。根据国家互联网信息办公室的要求，网信部门与相关单位共同推进生成式人工智能服务的备案工作，以促进这一领域的创新和规范应用。

【AiBase提要:】 🌟 截至2025年3月31日，346款生成式人工智能服务已在国家网信办完成备案。 📊159款通过API接口等方式调用的生成式人工智能应用在地方网信办登记。 🔍 所有上线应用需公示所用的已备案服务信息，包括模型名称和备案号。

12.英伟达发布 Llama3.1Nemotron Ultra253B，性能超越 Llama4Behemoth

英伟达推出 Llama3.1Nemotron Ultra253B 模型，性能超越 Llama4系列，并在 Hugging Face 平台开源，具备商业友好特性。

【AiBase 提要:】 🌟 Llama3.1Nemotron Ultra253B 拥有2530亿参数，性能卓越。 🚀 优化架构降低内存占用，适合高效推理。 📈 开源发布，支持商业使用，推动 AI 民主化。 项目入口:https://top.aibase.com/tool/llama-3-1-nemotron-ultra-253b

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