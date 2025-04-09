鸿蒙智行新品发布会定档 4 月 16 日：全新问界M8将亮相

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:鸿蒙智行近日正式对外宣布，将于本月16日下午2:00举办新品发布会，这一时间选择也标志着华为发布会首次定档周三，引发业界广泛关注。本次发布会的焦点无疑落在了全新问界M8的揭晓上，这款自小订阶段便收获超10万订单的新车，即将以全貌亮相，预示着问界乃至整个鸿蒙智行产品线将迎来新的增长点。

作为问界M9的“青春版”，全新问界M8虽在命名上显得更为年轻，但其定位却精准锁定了家庭旗舰市场，车身尺寸5190/1999/1795mm与3105mm的轴距，完美继承了M9的中大型SUV基因。与M9的商务兼家用属性不同，M8更加专注于家庭用户需求，设计上更显年轻化与活力。

在设计细节上，M8展现出了诸多创新之处，其中半隐藏式门把手尤为引人注目。不同于市面上常规设计，M8的这款门把手不仅支持多种开启方式，还特别集成了机械解锁功能，确保在极端情况下也能通过上提动作轻松开启车门，并配备了独立CPM电源冗余模块，为安全出行再添一层保障。

智驾系统方面，问界M8搭载了前192线激光雷达、后固态激光雷达及4D毫米波雷达的先进组合，尽管相较于M9少了两颗侧向固态激光雷达，但其整体性能依旧不容小觑。车内配置上，M8同样展现出了极高的水准，中控台采用与M9同款的三联屏设计，六座版车型更是配备了零重力座椅，车载投影系统也升级至2.0版本，不仅分辨率和亮度显著提升，还支持四分之一悬停功能，为乘客带来前所未有的观影体验。

动力系统上，M8搭载了与新款问界M9相同的1.5T增程动力系统，增程器最大功率达118kW，配合前后双电机，前电机峰值功率165kW，后电机更是高达227kW，动力表现强劲。电池方面，M8提供了36度和52度两种容量选择，分别采用磷酸铁锂和三元锂电池，CLTC工况下续航最远可达310公里，综合续航更是高达1526公里，满足了用户对于长途出行的需求。

值得一提的是，此次发布会还将带来智界R7增程版的两款新车型——配备53度大电池的Max版以及双电机四驱Ultra版。Max版CLTC纯电续航最高可达360公里，综合续航最高1673公里，对于热爱自驾游的用户而言，无疑是一大福音。

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