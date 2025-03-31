AI日报：智谱发布Agent产品AutoGLM沉思；谷歌Gemini 2.5 Pro免费开放使用；ChatGPT原生图像生成功能向免费用户推出

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1、智谱发布Agent产品AutoGLM沉思:首个实现边想边干的智能体

智谱AI在2025中关村论坛上发布了其最新的Agent产品——AutoGLM沉思。这一产品是行业内首个集深度研究与操作能力于一体的智能体，能够同时进行复杂思考和执行操作。AutoGLM沉思的技术基础是智谱GLM全栈自研大模型，标志着智能体技术向更实用和人性化的方向发展，将在研究分析和信息处理领域带来显著的应用突破。

【AiBase提要:】 🧠 AutoGLM沉思是首个实现边想边干的智能体，能够同时进行复杂思考与执行操作。 🌐 该产品可以像人类一样浏览网页，完成数据检索、分析和报告生成的全流程任务。 🚀 智谱GLM全栈自研大模型为AutoGLM沉思提供了强大的技术支持，性能和速度上均有显著提升。

2、谷歌发布全新AI模型Gemini2.5Pro 免费开放使用

谷歌最新发布的Gemini2.5Pro人工智能模型现已向所有用户免费开放，该模型被称为迄今为止最智能的AI，具备多种功能，如应用和浏览器扩展、文件上传及与谷歌协作工具Canvas的无缝集成。尽管仍处于实验阶段，Gemini2.5Pro的强大推理能力和100万token的上下文窗口使其在处理大量数据和长对话时表现出色，谷歌还计划进一步扩展其能力。

【AiBase提要:】 🆓 Gemini2.5Pro现已免费向所有用户开放，打破了之前的付费限制。 📈 新模型在推理能力上显著提升，支持多种功能并允许文件上传。 🔗 Gemini2.5Pro具备100万token的上下文窗口，未来计划扩展至200万token。

3、ChatGPT 原生图像生成功能悄然向免费用户推出

OpenAI 最近推出的 ChatGPT 图像生成功能引起了广泛关注，尤其是其“吉卜力风格”的图像生成备受喜爱。此前仅向付费用户开放的功能现已向所有免费用户开放，允许他们将想法转化为可视化作品。然而，这一功能的流行也引发了版权和抄袭的争议，尤其是与吉卜力工作室的作品相关。

【AiBase提要:】 🌟 ChatGPT 的图像生成功能已向所有免费用户开放，用户可以体验新颖的创作方式。 ⚖️ 功能的推出引发了关于版权和抄袭的争议，尤其是与吉卜力工作室的作品有关。 🔧 OpenAI 表示由于高使用率将暂时施加速率限制，以应对 GPU 过热问题，并计划给予免费用户每天三次生成机会。

4、告别节点噩梦!ComfyUI-C opilot发布，具备GPT-4o同款图像生成与编辑能力

ComfyUI-C opilot是一款创新的AI工具，通过自然语言处理与节点式工作流的结合，极大地降低了图像生成的使用门槛。用户只需简单描述需求，工具便能自动搭建工作流，提供高效的创作体验。它不仅支持中英文双语交互，还能实时推荐资源和解决问题，成为设计师和内容创作者的得力助手。

【AiBase提要:】 🌟 ComfyUI-C opilot通过自然语言交互简化了复杂的AI图像生成流程，用户无需技术基础即可轻松上手。 🤖 该工具集成了多项实用功能，能够实时推荐模型、解释节点作用，并在出现问题时提供修复建议。 🚀 ComfyUI-C opilot的推出被视为AI图像生成工具的革命，能够显著提升创作效率，解放设计师和内容创作者的生产力。

5、飞猪首度公布AI成果:在线客服效率激增54%，商家发品人效翻倍

飞猪近期首次披露其在人工智能领域的重大进展，AI辅助编码渗透率已达到70%，并且所有酒店商务人员均配备了智能体，显著提升了业务发展和客户服务效率。AI客服已处理约十分之一的用户咨询，提升了54%的响应效率。此外，飞猪还推出了一系列AI运营工具，帮助商家实现部分自动化，提升了整体运营效率。

【AiBase提要:】 🌟 AI辅助编码渗透率达到70%，酒店商务人员100%配备智能体。 🤖 在线客服效率提升54%，AI客服处理约十分之一的用户问询。 🚀 飞猪未来三年将以AI为驱动，实现供应链质量与规模双重突破。

6、Wayve推完整世界模型GAIA-2:支持同时生成5个视角的视频，可模拟高风险场景

Wayve公司推出了GAIA-2视频生成世界模型，显著提升了自动驾驶系统的训练和验证能力。该模型能够生成多样化的驾驶场景，并支持同时生成五个视角的视频，增强环境感知。此外，GAIA-2还具备模拟高风险场景的能力，帮助开发者在受控环境中验证自动驾驶系统的安全性。

【AiBase提要:】 🌍 GAIA-2通过扩展地理覆盖范围，生成多国驾驶场景，提升AI模型对不同交通规则的适应能力。 🎥 支持同时生成多达五个视角的视频，确保多摄像头视角的一致性，增强环境感知。 ⚠️ 具备模拟高风险场景的能力，帮助开发者在受控环境中验证自动驾驶系统的鲁棒性和安全性。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/gaia-2

7、AI版论文搜索Ai2PaperFinder:输入主题AI自动搜索全部相关论文

在现代科研领域，Ai2PaperFinder作为一款强大的文献检索工具，致力于帮助研究人员高效获取相关学术论文。该平台汇聚了超过800万篇全文论文和1.08亿篇摘要，用户可以通过简单的关键词搜索，快速找到所需文献。此外，Ai2PaperFinder还具备文献合成的功能，能为用户提供详尽的答案，极大地节省了查阅时间。

【AiBase提要:】 🌟 Ai2PaperFinder汇聚超过800万篇全文论文和1.08亿篇摘要，提供强大的文献检索功能。 📚 用户可通过简单的关键词搜索，快速找到相关研究，无论是热门还是冷门主题。 🛠️ 平台正在开发新工具，以进一步提升用户体验，帮助科研人员更好地进行文献整合和交流。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/ai2-paperfinder

8、告别AI“一本正经”!Midjourney联手NYU解锁创意文本新维度，多样性飙升23%!

Midjourney与纽约大学的研究者们开发了一种新方法，显著提升了语言模型生成创意文本的多样性，同时控制了质量损失。这项技术通过引入“偏差指标”，量化生成文本的差异，增强了输出的多样性。初步测试显示，采用新方法的模型文本多样性提高了23%，质量得分仅下降5%。

【AiBase提要:】 🌟 新方法通过引入偏差指标，提升语言模型创意文本的多样性。 📈 初步测试显示，文本多样性提高23%，质量损失仅5%。 🛠️ 未来将公开代码，供其他研究者和开发者参考。

9、阿里云与南京大学联合启动人工智能人才培养合作计划

南京大学与阿里云的合作计划旨在培养未来的人工智能创新人才，强调跨学科思维的培养。通过设计前瞻性的人工智能课程和实践课程，双方将推动学科交叉与人才培养的深度融合。此外，阿里云为南京大学的学生提供免费的云计算和AI资源，支持其教学和科研活动。

【AiBase提要:】 🌟 南京大学与阿里云启动人工智能人才培养合作计划，旨在培养跨学科的 AI 创新人才。 💻 阿里云为南京大学在校生提供免费云计算和 AI 资源，支持教学和科研。 🤝 双方将联合开展学术交流，推动科技成果转化，为新工科人才培养开辟新模式。

10、腾讯混元大模型应用实战课程正式上线国家智慧教育平台

腾讯公司最近推出的“腾讯混元大模型应用实战课程”在国家智慧教育平台上线，旨在为高校师生提供AI大模型技术的全面知识和实用技能。这一课程与教育部发布的智慧教育平台2.0智能版相辅相成，推动教育数字化转型。课程内容涵盖理论与实践，促进师生互动，激发创造力，为未来教育和科研的创新发展提供助力。

【AiBase提要:】 🎓 课程提供全面的AI大模型技术知识，帮助师生高效应用于教育和科研。 🤝 促进高校师生之间的互动与合作，激发创造力与科研热情。 🚀 为教育数字化转型提供动力，助力师生掌握新兴技能，迎接未来挑战。

11、具身智能企业千寻智能完成5.28亿元Pre-A轮融资

千寻智能在具身智能领域的融资取得了显著进展，成功完成5.28亿元人民币的Pre-A轮融资，显示出资本市场对其技术实力和市场前景的高度认可。公司致力于推动具身智能技术的发展，特别是在机器人领域的创新，标志着其在全球市场中的竞争力不断增强。

【AiBase提要:】 💰 本轮融资由阿美风险投资旗下的Prosperity7Ventures领投，招商局创投等多家知名资本参与。 🤖 千寻智能致力于打造世界级通用人形机器人，并已成功研发出高精度全身力控的商用级人形机器人Moz1。 🚀 公司在AI领域取得关键技术突破，成功实现柔性物体长程操作，标志着技术的重大进展。

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