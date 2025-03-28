任天堂Switch2Edition游戏或将图形增强，旧版Switch无法兼容

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:任天堂突然通过其最新发布的虚拟游戏卡借出系统网页透露了有关“Switch2Edition”游戏的消息。根据VGC的报道，这一消息是在今天的Nintendo Direct直播之后公布的。

即将于下个月推出的虚拟游戏卡系统将使用户能够在家庭成员之间共享数字游戏，带来类似物理卡带的共享优势。玩家可以在系统间交换这些虚拟卡带。然而，任天堂的最新细则透露了更多重要信息，特别是针对“Switch2Edition”游戏的具体安排。

Switch2独占游戏与虚拟卡系统的兼容性

根据任天堂的细则，虚拟游戏卡必须链接到Nintendo账户才能使用。而且，“Switch2Edition”游戏只能在新的Nintendo Switch2系统上运行。这意味着，Switch2上的独占游戏将无法在旧版Switch上运行，尽管这一点并不令人惊讶，但提到“Switch2Edition”游戏则揭示了任天堂可能正在计划对同名游戏进行区分，甚至可能是通过图形增强的版本。

Switch2与旧版游戏的兼容性尚未明确

尽管任天堂表示Switch2将具备向后兼容性，但目前尚不清楚具体的实施方式。任天堂是否会效仿PlayStation和微软，将旧版Switch游戏升级为“Switch2增强版”，或者采取类似“智能交付”系统，根据玩家所使用的设备版本提供相应版本的游戏，仍是一个悬而未决的问题。或者，任天堂可能会推出单独的“增强版”游戏，这些游戏在Switch2上能够提供更好的性能，并单独出售。

不过，玩家无需等太久就能了解更多细节，任天堂计划在4月2日举行Switch2Direct发布会，届时将进一步揭示关于新系统和游戏的具体信息。

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