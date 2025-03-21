百度现场展示开盒事件调查结果：任何人无权限查看用户数据

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:3月20日下午，百度在北京召开了信息安全沟通会，就近期引发广泛关注的“开盒事件”进行了详细说明，并展示了经三方公证的“（2025）京精诚内经证字第1642号”公证书，以证明百度在数据安全方面的严格管控和事件调查的透明性。

百度安全负责人陈洋在会上明确表示，百度任何职级的员工及高管均无权限触碰用户数据。他详细披露了事件的调查过程:百度在接到外部举报后迅速成立独立专项小组，对当事员工的“历史数据申请记录”“权限记录”“数据查询”等多项权限和操作日志进行了全面调查与审计。调查结果显示，当事员工并无百度用户个人身份信息的数据权限，也未登录任何百度数据库与服务器，开盒信息并非从百度泄露。此外，对于网上流传的“当事人承认家长给她数据库”的截图，百度经核实确认该信息内容不实，与“开盒”无关。

陈洋还详细介绍了百度在数据安全方面采取的多项防护措施。百度在用户注册账号阶段即实施假名化处理，降低数据泄露风险;对数据实施加密，严格隔离敏感数据，并依托数据安全管理平台实现数据管理、权限控制及安全审计的统一管控;同时遵循国际公认的风险控制理念，建立了“基础防守”“制度&能力&风险专项”“稽查&内部审计”三道安全防线。截至目前，百度已参与编制80多项国际及国内安全标准，累计获得104项权威安全认证。

百度还宣布，将在相关政府部门的指导下，积极响应和倡议推进“反开盒”联盟的成立，共同加强数据隐私防护，严厉打击非法数据窃取及泄露行为。此外，百度已于3月20日正式设立“打击网络黑产专项基金”，用于保护公民合法权益与企业数据安全，遏制信息泄露、网络诈骗等违法行为。同时，百度上线了“用户意见箱”，用户可通过填写调查问卷或发送邮件进行反馈，意见处理结果将通过百度官方微信公众号定期公布。

此次沟通会不仅澄清了“开盒事件”的真相，也展现了百度在数据安全与隐私保护方面的坚定决心和强大能力。百度呼吁广大用户提高隐私保护意识，谨慎分享个人信息，妥善设置权限，不访问未知网站，使用安全的密码管理工具，并提高警惕意识。百度希望通过技术手段和行业合作，共同筑牢网络安全防线，维护清朗的网络空间，让每一位网民都能安心享受数字生活的美好。

（举报）