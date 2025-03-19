AI日报：昆仑万维开源R1V多模态推理模型；豆包AI编程能力上线三大功能；英伟达推DGX个人AI计算机

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1、昆仑万维开源Skywork R1V视觉思维链推理模型

昆仑万维推出全球首个开源多模态推理模型Skywork R1V，具有38亿参数，性能接近知名闭源模型DeepSeek-R1。R1V在视觉问答和复杂推理任务中表现优异，特别是在MMMU和MathVista基准测试中分别取得69分和67.5分的高分。

【AiBase提要:】 🌟 全球首个工业界开源多模态推理模型Skywork R1V正式发布，参数高达38亿。 🚀 R1V在多个基准测试中表现卓越，尤其在MMMU和MathVista中分别取得69分和67.5分的高分。 📚 昆仑万维的开源举措旨在推动技术共享，为全球AI开源社区注入活力，助力AGI的梦想实现。 详情链接:https://huggingface.co/Skywork/Skywork-R1V-38B

2、豆包AI编程能力再升级 上线HTML预览等三大功能

豆包最近对其网页版和电脑版的AI编程功能进行了重要升级，旨在提升用户的编程效率和体验。这次升级包括HTML实时预览、Python代码直接运行以及生成完整项目代码的功能。用户可以更直观地开发网页和小游戏，快速修复Python代码错误，并轻松生成完整项目代码，简化了开发流程。这些新功能将大大提高用户在编程过程中的便利性和效率。

【AiBase提要:】 🌐 新增HTML实时预览功能，用户可以直观制作小游戏和网页，提升开发体验。 🐍 支持Python代码直接运行，AI一键修复错误，减少调试时间。 📦 新增生成完整项目代码功能，简化前后端逻辑生成，提高开发便捷性。

3、Google Gemini 推出 “画布” 与音频概览功能，提升用户协作体验

Google 最近推出了 Gemini 的新功能“Canvas”，旨在提升用户的创作和协作体验。此功能允许用户轻松编辑和分享写作与编程项目，提供了更高效的协作方式。通过 Canvas，用户可以实时更新草稿，并生成代码预览。此外，音频概览功能也被引入，方便用户生成文档的音频摘要。这些新工具使 Gemini 成为一个更强大的创作伙伴，极大地便利了用户的工作流程。

【AiBase提要:】 📝 Canvas 功能允许用户在 Gemini 中轻松起草和编辑长篇信息，支持实时更新和协作。 💻 提供编程工具，用户可以生成和预览 HTML、React 代码，实时查看效果。 🎧 新增音频概览功能，用户可快速生成文档的音频摘要，便于分享和下载。

4、Cursor 推出 Claude Max，改写 AI 编程格局

Cursor 最新推出的 Claude Max 模型以其卓越的性能和创新能力，重新定义了 AI 辅助编程的标准。该模型的上下文处理能力极为出色，能够一次性处理高达20万字的内容，使得开发者可以更高效地管理整个项目代码库。同时，Claude Max 还具备强大的工具调用能力和代码理解能力，显著提升了编程效率。

【AiBase提要:】 🚀 Claude Max 具备高达20万字的上下文处理能力，允许开发者一次性输入整个项目代码库。 ⚙️ 支持多达200次工具调用，显著提升了编辑和优化代码的效率。 💰 按使用量计费，适合需要处理复杂项目的高级用户，而非日常编码任务。

5、Adobe放大招!一口气推出10个AI智能体，可为客户创建个人网站

Adobe再次在生成式AI领域引领潮流，推出10个全新的AI智能体，旨在提升客户体验。这些智能体涵盖了客户互动、内容生产、数据管理等多个方面，协同作战，帮助企业更有效地管理客户关系和优化网站。与此同时，Adobe还推出了名为Brand Concierge的新功能，提供个性化的网站访问体验，进一步增强客户的参与度和忠诚度。

【AiBase提要:】 🤖 Adobe推出10个AI智能体，旨在提升客户互动和内容生产效率。 🌐 新功能Brand Concierge提供个性化网站体验，增强客户参与度。 📈 生成式AI流量在零售和旅游网站上显著增长，显示消费者对AI体验的接受度提高。

6、字节跳动豆包大模型团队召开全员会，探索 AI 新高度

在人工智能迅速发展的背景下，字节跳动的豆包大模型团队召开全员会议，明确未来发展方向。会议由朱文佳与吴永辉共同主持，强调探索智能上限的重要性，鼓励团队成员参与具有挑战性的研究。吴永辉还提出将增加对Seed Edge项目的资源投入，以吸引和培养顶尖人才。

【AiBase提要:】 🚀 Seed团队的首要目标是探索智能的边界，围绕AGI研究计划进行深入研究。 💡 朱文佳鼓励团队参与具有不确定性的AI技术研究，强调挑战性课题的重要性。 🌍 团队计划开源中小尺寸的Dense模型，以促进技术应用和外部合作。

7、Stability AI 发布新模型Stable Virtual Camera，2D 照片轻松转3D 视频

Stability AI推出的Stable Virtual Camera是一款创新的人工智能模型，能够将2D图像转换为沉浸式视频，提供真实的深度和视角。该模型允许用户从一张或多张图像中生成新视角，并指定相机角度，支持多种动态效果。然而，当前版本仍为研究预览版，存在在特定场景下质量下降的风险。

【AiBase提要:】 🌟 Stable Virtual Camera可将2D图像转换为沉浸式视频，提供多种相机路径选择。 📉 当前模型为研究预览版，处理某些场景可能会出现质量下降的问题。 💼 Stability AI在经历管理危机后，正在积极重组并推出新产品，以改善公司前景。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/stable-virtual-camera

8、每秒1000万亿次计算!Nvidia发布两款个人AI超级计算机DGX Spark 与 DGX Station

在2025年全球技术大会上，Nvidia的创始人兼CEO黄仁勋发布了两款颠覆性的个人AI超级计算机DGX Spark和DGX Station。这两款设备不仅具备超强的计算能力，分别实现每秒高达1000万亿次的AI计算，还为边缘计算领域的创新提供了新的可能性。

【AiBase提要:】 ⚡ DGX Spark具备每秒1000万亿次的AI计算能力，采用GB10Grace Blackwell超级芯片，适合复杂AI模型处理。 🖥️ DGX Station搭载GB300Grace Blackwell Ultra Desktop超级芯片，配备784GB内存，提供卓越的桌面计算体验。 🌐 Nvidia的两款超级计算机旨在支持边缘计算，助力企业快速实现AI模型的原型设计与调优。

9、Nvidia推新Dynamo软件，计划将DeepSeek的AI速度提升30倍

在3月18日的GTC大会上，Nvidia首席执行官黄仁勋宣布推出Dynamo软件，旨在将DeepSeek的AI处理速度提升30倍。此举回应了DeepSeek公司R1人工智能程序引发的市场动荡。Dynamo软件能够将AI推理任务分配到多达1000个GPU上并行处理，显著提升查询吞吐量，服务提供商能够更高效地处理客户查询，从而提高收入。

【AiBase提要:】 🌟 Nvidia推出Dynamo软件，显著提升DeepSeek AI的处理速度。 💰 服务提供商通过Dynamo能够更高效地处理客户查询，提高整体收入。 🖥️ 新版Blackwell芯片“Ultra”和DGX Spark计算机在大会上正式发布。

10、Grok上线DeeperSearch功能，提升实时AI资讯检索能力

近日，xAI推出的人工智能助手Grok新增DeeperSearch功能，显著提升了其在Twitter上实时检索AI资讯的能力。该功能能够快速分析过去48小时内的热点话题，用户反馈积极，显示出Grok在信息处理方面的强大实力。

【AiBase提要:】 📰 DeeperSearch功能能够深入分析Twitter上过去48小时的AI热点资讯，提供及时信息。 🚀 Grok的升级提升了其实时数据处理能力，尤其在信息流速极高的社交媒体上表现突出。 🏆 此次功能的推出为Grok在与ChatGPT等竞品的竞争中提供了差异化优势，展现出独特的潜力。

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