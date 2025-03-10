抖音：严厉打击无资质售卖AI炒股课程等违法证券活动

站长之家（ChinaZ.com）3月10日 消息:近日，抖音黑板报正式发布了关于打击“非法荐股”等违法证券活动的第二份公告。公告中，抖音明确表达了其致力于维护一个健康、正直的社区环境的决心，并强调了平台对财经和证券类专业人士发布权威真实信息的支持与鼓励。

公告指出，抖音平台鼓励具有专业资质的财经和证券类人士，通过平台分享他们的专业知识和见解，共同推动行业的健康发展。然而，对于无相关资质机构或个人提供有偿荐股服务，编造、传播虚假或误导性信息，影响股票价格或交易量以非法牟利的行为，抖音将持续进行严厉打击。

近期，抖音平台发现少数账号在无资质的情况下，利用AI类工具进行所谓的“高回报高收益”宣传，或以推荐高效AI选股工具、售卖AI炒股课程为诱饵，吸引用户关注并实施诈骗等行为。

针对上述违法行为，抖音表示已对相关账号和视频进行了严格处置，包括封禁账号、下架视频、收回直播和营利权限、抹除账号不当获取的粉丝，以及清退违规账号所属的MCN机构等。对于情节严重者，抖音还将向公安机关报案。

此次公告的发布，再次彰显了抖音打击非法荐股等违法证券活动的决心和力度。抖音呼吁广大用户提高警惕，切勿轻信无资质机构或个人的荐股服务，共同维护一个健康、安全的网络环境。

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