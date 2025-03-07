iPhone17或全系标配LTPO灵动岛屏幕

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近日，知名数码博主“数码闲聊站”发布了对苹果即将推出的iPhone17系列的市场预测，认为该系列有望引领销售热潮，为整体市场注入新活力。这一乐观展望主要基于iPhone17系列在设计与技术上的多项重大革新。

据可靠消息透露，iPhone17系列将包含四款新品:iPhone17、iPhone17Air、iPhone17Pro及iPhone17Pro Max。此次苹果调整产品线布局，取消了Plus机型，取而代之的是全新的超薄Air版本，旨在满足不同用户群体的需求。

在设计层面，iPhone17系列实现了全面进化。标准版iPhone17采用了竖排双摄设计，而iPhone17Air则引入了横置相机模组，赋予其独特的视觉识别度。至于旗舰机型iPhone17Pro和iPhone17Pro Max，则采用了横向大矩阵相机布局，其外观风格与小米11Ultra有异曲同工之妙，进一步提升了产品的辨识度。

尤为值得一提的是，iPhone17系列全系标配了LTPO灵动岛屏幕，这一技术此前仅在Pro系列中可见。此次普及至所有机型，标志着苹果在显示技术上的又一重大跨越。此外，全系产品均支持120Hz ProMotion高刷新率，这是苹果标准版机型首次达到Pro级别的屏幕体验，无疑将为用户带来更为流畅的视觉享受。

在核心配置方面，iPhone17和iPhone17Air搭载了全新的A19芯片，而iPhone17Pro系列则配备了性能更为强劲的A19Pro芯片。两款芯片均基于台积电先进的3nm工艺制造，不仅提升了处理速度，还增强了能效管理，完美支持Apple智能生态系统，为用户提供更加卓越的使用体验。

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