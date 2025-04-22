iPhone17系列备货紧张，供应链面临重大中断，蒂姆·库克“极度焦虑”

备受期待的 iPhone 17 系列量产日程正面临着“威胁” —— 关键材料的短缺打乱了苹果公司的生产计划。据供应链消息人士透露，苹果 CEO 蒂姆・库克对当前形势 “极为焦虑”，公司正努力地在 9 月之前解决这一问题 —— 该时间预计为新品发布日期。

苹果当前危机的根源在于低热膨胀系数（低 CTE）玻璃纤维布的短缺，这种材料在智能手机的内部结构中起着关键作用。这种特殊类型的玻璃纤维有助于防止温度波动对内部组件造成压力，对于散热和热稳定性至关重要。

没有这种材料，iPhone 17 系列手机的生产就无法推进。据报道，以其精细的供应链管理而闻名的苹果公司，每天都在敦促供应商解决这一瓶颈问题，这也凸显了该公司对待这一问题的紧迫性。

为何重要：不仅仅是一款手机的发布

虽然每一款 iPhone 的发布对苹果公司都至关重要，但 iPhone 17 尤为关键。多位业内人士称，与以往渐进式的改变有所不同，今年新品 iPhone 的发布将标志着苹果公司新设计语言的开端 —— 预计 iPhone 17 Pro 机型将配备显著增大的摄像头模块，其外观风格与谷歌 Pixel 9 系列相似。这一设计变化有望支持更先进的成像技术，让 iPhone 重新成为移动摄影领域的领先者。

此外，苹果公司还将推出一款全新机型 ——iPhone 17 Air。这款轻薄且注重外观设计的手机预计将取代 iPhone Plus，吸引那些更注重手机外观、重量和厚度，而非纯粹关注电池续航或相机性能的用户。Air 机型体现了苹果公司在满足注重生活方式的客户需求的同时，使产品阵容多样化的意图。

蒂姆・库克和苹果供应链面临的压力

苹果公司的声誉建立在紧凑的发布计划和无缝的全球推广之上。低热膨胀系数玻璃纤维供应的延迟给公司内部带来了巨大压力，因为库克及其管理团队清晰地认识到了生产延迟可能产生的连锁反应。

从物流角度来看，供应商协调、零部件制造和质量保证都需要在产品发布前数月完成。任何一个环节的延迟 —— 尤其是像玻璃纤维这样基础的材料 —— 都可能迫使苹果公司不得不重新安排时间表、调整营销计划，并有可能增加成本。

这也影响到了下游供应商，在苹果公司重新评估生产时间表和采购策略期间，许多供应商都处于不确定状态。

令苹果公司雪上加霜的是关税的潜在威胁。虽然该公司目前暂时享受着对中国进口商品的某些关税豁免，但这一宽限期可能很快就会结束。多年来，苹果公司一直在探索“去中国化”的生产策略，但这一过程比预期的要慢得多，也复杂得多。

即使苹果公司设法在印度或越南等国扩大生产规模，也无法完全避免关税 —— 只能降低而已。这让苹果公司面临两个艰难的选择：要么承担额外成本，要么将成本转嫁给消费者，这可能会导致 iPhone 17 成为有史以来最昂贵的 iPhone 系列手机。

三星在暗中蓄势待发

当苹果公司在多个方面忙于应对危机时，其主要竞争对手三星正悄然为强势回归做准备。据业内人士透露，三星代工厂在其 2nm 的 Exynos 2600 芯片组上取得了重大进展，预计该芯片组将在明年发布的 Galaxy S26 旗舰设备中初次亮相。

如果这款芯片达到预期的性能，三星可能会再次将 Exynos 处理器重新引入其更多的全球产品系列中 —— 这一战略举措可能会在性能和成本方面对苹果公司构成挑战。

iPhone 17 会按时发布吗？

随着 9 月发布窗口的临近，行业分析师正密切关注苹果公司的下一步行动。材料短缺、关税不确定性和产品复杂性等因素综合起来，让这次的 iPhone 发布周期成为了近年来较具挑战性的一次。

虽然苹果公司过去也曾遇到过、并成功度过了供应链危机 —— 包括由新冠疫情引发的危机 —— 但就目前的形势来看，他们可能需要做出艰难的妥协，比如：

缩减初始发布的产量； 推迟某些机型（如 iPhone 17 Air）的发布； 提高价格以抵消不断上升的成本。

目前，苹果公司尚未对这一问题给出任何官方说法，但有消息称，公司内部的领导层处于紧张状态。

iPhone 17 本应为苹果旗舰产品线开启一个“大胆”的新时代。但供应链的脆弱性、地缘政治的复杂性、以及激烈的竞争正在打乱苹果的野心。如果挺过去了，这可能会成为他们最卓越的产品发布之一。如果不能，这可能就是一次比较罕见的失误了。

只有时间 —— 以及大量的玻璃纤维 —— 才能给出答案。