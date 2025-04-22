首页 > 热点 > 关键词  > 苹果公司最新资讯  > 正文

iPhone17系列备货紧张，供应链面临重大中断，蒂姆·库克“极度焦虑”

2025-04-22 08:57 · 稿源：站长之家

苹果、库克

备受期待的 iPhone 17 系列量产日程正面临着“威胁” —— 关键材料的短缺打乱了苹果公司的生产计划。据供应链消息人士透露，苹果 CEO 蒂姆・库克对当前形势 “极为焦虑”，公司正努力地在 9 月之前解决这一问题 —— 该时间预计为新品发布日期。

苹果当前危机的根源在于低热膨胀系数（低 CTE）玻璃纤维布的短缺，这种材料在智能手机的内部结构中起着关键作用。这种特殊类型的玻璃纤维有助于防止温度波动对内部组件造成压力，对于散热和热稳定性至关重要。

没有这种材料，iPhone 17 系列手机的生产就无法推进。据报道，以其精细的供应链管理而闻名的苹果公司，每天都在敦促供应商解决这一瓶颈问题，这也凸显了该公司对待这一问题的紧迫性。

为何重要：不仅仅是一款手机的发布

虽然每一款 iPhone 的发布对苹果公司都至关重要，但 iPhone 17 尤为关键。多位业内人士称，与以往渐进式的改变有所不同，今年新品 iPhone 的发布将标志着苹果公司新设计语言的开端 —— 预计 iPhone 17 Pro 机型将配备显著增大的摄像头模块，其外观风格与谷歌 Pixel 9 系列相似。这一设计变化有望支持更先进的成像技术，让 iPhone 重新成为移动摄影领域的领先者。

此外，苹果公司还将推出一款全新机型 ——iPhone 17 Air。这款轻薄且注重外观设计的手机预计将取代 iPhone Plus，吸引那些更注重手机外观、重量和厚度，而非纯粹关注电池续航或相机性能的用户。Air 机型体现了苹果公司在满足注重生活方式的客户需求的同时，使产品阵容多样化的意图。

蒂姆・库克和苹果供应链面临的压力

苹果公司的声誉建立在紧凑的发布计划和无缝的全球推广之上。低热膨胀系数玻璃纤维供应的延迟给公司内部带来了巨大压力，因为库克及其管理团队清晰地认识到了生产延迟可能产生的连锁反应。

从物流角度来看，供应商协调、零部件制造和质量保证都需要在产品发布前数月完成。任何一个环节的延迟 —— 尤其是像玻璃纤维这样基础的材料 —— 都可能迫使苹果公司不得不重新安排时间表、调整营销计划，并有可能增加成本。

这也影响到了下游供应商，在苹果公司重新评估生产时间表和采购策略期间，许多供应商都处于不确定状态。

令苹果公司雪上加霜的是关税的潜在威胁。虽然该公司目前暂时享受着对中国进口商品的某些关税豁免，但这一宽限期可能很快就会结束。多年来，苹果公司一直在探索“去中国化”的生产策略，但这一过程比预期的要慢得多，也复杂得多。

即使苹果公司设法在印度或越南等国扩大生产规模，也无法完全避免关税 —— 只能降低而已。这让苹果公司面临两个艰难的选择：要么承担额外成本，要么将成本转嫁给消费者，这可能会导致 iPhone 17 成为有史以来最昂贵的 iPhone 系列手机。

三星在暗中蓄势待发

samsung galaxy s23，三星

当苹果公司在多个方面忙于应对危机时，其主要竞争对手三星正悄然为强势回归做准备。据业内人士透露，三星代工厂在其 2nm 的 Exynos 2600 芯片组上取得了重大进展，预计该芯片组将在明年发布的 Galaxy S26 旗舰设备中初次亮相。

如果这款芯片达到预期的性能，三星可能会再次将 Exynos 处理器重新引入其更多的全球产品系列中 —— 这一战略举措可能会在性能和成本方面对苹果公司构成挑战。

iPhone 17 会按时发布吗？

随着 9 月发布窗口的临近，行业分析师正密切关注苹果公司的下一步行动。材料短缺、关税不确定性和产品复杂性等因素综合起来，让这次的 iPhone 发布周期成为了近年来较具挑战性的一次。

虽然苹果公司过去也曾遇到过、并成功度过了供应链危机 —— 包括由新冠疫情引发的危机 —— 但就目前的形势来看，他们可能需要做出艰难的妥协，比如：

缩减初始发布的产量；

推迟某些机型（如 iPhone 17 Air）的发布；

提高价格以抵消不断上升的成本。

目前，苹果公司尚未对这一问题给出任何官方说法，但有消息称，公司内部的领导层处于紧张状态。

iPhone 17 本应为苹果旗舰产品线开启一个“大胆”的新时代。但供应链的脆弱性、地缘政治的复杂性、以及激烈的竞争正在打乱苹果的野心。如果挺过去了，这可能会成为他们最卓越的产品发布之一。如果不能，这可能就是一次比较罕见的失误了。

只有时间 —— 以及大量的玻璃纤维 —— 才能给出答案。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 17系列最便宜版本！iPhone 17e即将试产

    快科技4月22日消息，博主定焦数码爆料，iPhone 17e产线改造已提上日程，目前已经快到试产阶段，新品会在明年登场。此前知名调研机构CIRP发布研报称，iPhone 16e并不是孤立的产品，而是会成为一个按时更新的产品系列，据CIRP预测，明年2月苹果将推出iPhone 17e，继续延续e系列的定位，这意味着iPhone 17e的定价可能会与iPhone 16e保持一致，是17系列的最便宜版本。在今年上半年，苹果推出了iPhone 16e，它和iPhone 16都搭载了苹果A18芯片，两者都配备8GB内存，都支持Apple Intelligence。但是两者的规格有明显不同，iPhone 16e的GPU核心少?

    ​iPhone ​17e ​苹果新品

  • iPhone中国组装产线“停工”! 供应链：假的

    今日早间，天风国际证券知名苹果分析师郭明錤在社交媒体发帖称，在中国负责组装美国iPhone机型的生产线已于4月9日停止生产。鉴于美国在当地时间4月11日宣布将智能手机等产品豁免对等关税，该生产线有可能将恢复。就在舆论纷纷扰扰之际，今日下午，相关供应链厂商迅速站出来辟谣：中国产线并未停工，该消息纯属误传。

    ​苹果分析师 ​iPhone生产线 ​中美贸易

  • 投行预测iPhone价格或飙升：美关税政策重创苹果供应链

    美国总统特朗普宣布对等关税”方案后，苹果公司股价连续两个交易日遭遇重挫，市值大幅缩水。投行摩根士丹利测算，对华加征关税将使苹果每年增加约85亿美元的成本。特朗普曾表示，他不会允许任何产品豁免关税，这意味着苹果要么自行承担这些费用，削减利润，要么通过涨价将成本转嫁给消费者。

    ​苹果公司 ​特朗普关税 ​供应链多元化

  • iPhone17Pro系列可前后摄像头同步录制 软硬件双提升

    有消息透露iPhone17Pro系列在相机配置上迎来重大升级。该系列机型后置相机将搭载三颗均为4800万像素的镜头，涵盖4800万主摄、4800万超广角以及4800万潜望长焦，同时前置相机也升级至2400万像素，为用户带来更为清晰、细腻的拍摄体验。这一创新功能的加入，也让iPhone17Pro系列在视频拍摄方面更具竞争力，值得广大摄影爱好者和视频创作者期待。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • 苹果史上变化最大的一代！iPhone 17 Pro系列10大升级汇总

    虽然iPhone17系列要到9月份才会发布，但供应链方面已经开始准备，目前传出了不少准确信息。综合多放消息来看，今年的iPhone17Pro系列升级巨大，我们汇总了10大升级点给大家参考。另外还要特别提一点，从苹果的动作来看，AI功能一定会进一步升级，但国内目前尚不可用，所以对国行用户来说没有太大意义。

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • iPhone17Air新机模曝光：机身轻薄 厚度大幅缩减

    数码领域博主数码闲聊站分享了一组iPhone17Pro的机模图片，引发了网友的广泛关注与讨论。从图片中可见，iPhone17Pro在设计上采用了横向大矩阵DECO布局，其后置三摄的排列方式延续了16Pro的设计风格，但细节之处有所调整。与现款iPhone16ProMax相比，若ProMax系列维持当前尺寸不变，iPhone17Air的机身厚度确实有望实现大幅缩减，接近“减半”的显著效果。

    ​iPhone ​17 ​Pro

  • iPhone 17 Air最新机模出炉：5.5mm超薄 仅iPhone 17 Pro一半

    综合多方爆料，苹果今年发布iPhone17Air机型已经是板上钉钉，取代Plus机型，主打超薄机身。爆料者MajinBuOfficial公布了最新版本机模，并且与iPhone17Pro进行了对比，iPhone17Air的厚度只有Pro的一半。李楠此前曾表示，如果iPhone17Air国行版搞定eSIM，那么我们真的应该感谢苹果，这是如今苹果为数不多改变手机行业的事情了。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • 最强苹果手机！iPhone 17 Pro系列有12项升级

    快科技4月14日消息，iPhone 17系列将于今年9月亮相，这是苹果最强旗舰，有媒体汇总了iPhone 17 Pro系列的升级点，共有12项，具体如下。铝制中框iPhone 17 Pro系列或改用铝制中框，取代16 Pro系列的钛合金中框，机身背部可能采用铝金属 玻璃的拼接设计。据悉，苹果放弃使用钛金属，主要原因是合金的碳足迹通常低于钛合金，苹果目标是到2030年整个价值链都将实现碳中和，包括供应�

    ​iPhone ​17 ​Apple

  • 史上最薄苹果手机！iPhone 17 Air/iPhone 16e对比：厚度差距高下立判

    博主MajinBu晒出了iPhone17Air的机模，对比iPhone16e，iPhone17Air更薄，但是其摄像头凸起要比iPhone16e更严重。iPhone17Air机身厚度在5.5mm左右，含摄像头凸起的总厚度约为9.5mm，这是苹果史上最薄机型，相比之下，iPhone16e的机身厚度是7.8mm。该机将在9月登场，它将取代Plus机型，和iPhone17、iPhone17Pro、iPhone17ProMax同台亮相。

    ​iPhone ​17 ​Air

  • iPhone 17 Air/17 Pro Max厚度对比：Air版薄到无敌

    博主MajinBu在社交平台上晒出了iPhone17Air和iPhone17ProMax的机模对比照，不难看出17Air的厚度明显更薄。iPhone17Air机身厚度在5.5mm左右，含摄像头凸起的总厚度约为9.5mm，这是苹果史上最薄机型。值得注意的是，因超薄机身无法塞进大电池，iPhone17Air电池容量不到4000mAh，新品将在9月份正式亮相，同期亮相的还有iPhone17、iPhone17Pro和iPhone17ProMax。

    ​iPhone ​17 ​Air

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM