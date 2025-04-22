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“两年后，垃圾邮件问题将被解决”，谁在 2004 年说了这样的话？

2025-04-22 09:15 · 稿源：站长之家

电子邮件，邮箱

20 年前，是哪位科技高管发表了如此过于自信的言论？

背景

在 2004 年的达沃斯世界经济论坛上，时任微软首席软件架构师的比尔・盖茨做出了一个大胆的预测：在两年内，垃圾电子邮件问题将得到解决！

盖茨阐述了一些可能的解决方案，其中两个方案涉及要求发件人解决计算难题（这一概念与我们现在所知的工作量证明类似）。但他更倾向的解决方案是一种货币系统，在这个系统中，电子邮件发件人发送邮件时需要支付一小笔费用，类似于数字邮票。不过，像朋友和家人这样可信赖的联系人可以免交这笔费用。

“两年后，垃圾邮件问题将得到解决。” 盖茨对这种货币化模式充满信心地说道，“从长远来看，货币（支付）方法将占据主导地位。”

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然而，现实的发展却并非如此。

到 2007 年，垃圾邮件问题远未得到解决，其数量反而达到了创纪录的水平。据估计，那一年发送了约 10.8 万亿封垃圾邮件，而同年的合法邮件也不过 10.5 万亿封。根据思科 2009 年的年度安全报告，垃圾邮件流量在 2008 年达到峰值，当时它约占所有电子邮件流量的 92%。

值得庆幸的是，多年来，垃圾邮件过滤器和机器学习算法的进步，显著提高了电子邮件的安全性和用户体验。

截至 2023 年~ 2024 年，不同来源的报告数据仍有所不同，但垃圾邮件的数量明显下降：

根据 Statista 的数据，2023 年垃圾邮件约占全球电子邮件流量的 45%；

  • 卡巴斯基的另一份报告显示，这一比例略高，为 49%；

  • 作为使用最广泛的电子邮件平台之一的 Gmail 声称，他们能够阻止超过 99.9% 的垃圾邮件、网络钓鱼邮件和恶意软件进入收件箱。

虽然电子邮件系统在过滤垃圾邮件方面变得更加出色，但这个问题并未被根除，而是发生了演变。

如今，垃圾邮件发送者采用了更复杂的方法，他们常常将垃圾邮件伪装成合法通信，从而骗过了过滤器。此外，网络钓鱼和勒索软件攻击活动的增加表明，尽管原始垃圾邮件的数量可能减少了，但威胁依然存在。

事后看来，盖茨的预测过于乐观了 —— 他提出的货币化系统从未得以实施，而对抗垃圾邮件的斗争仍在继续，并且受到人工智能、网络安全以及全球合作等方面进展的影响。

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