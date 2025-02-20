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iPhone 16e天猫首发：起售价4499元 支持24期免息

2025-02-20 13:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息:今日，苹果公司最新产品iPhone16e在天猫平台全球同步首发。目前，消费者已可在天猫Apple Store官方旗舰店预约购买，起售价为4499元。据悉，这款手机将于2月21日晚21点正式现货销售，库存充足，以满足广大消费者的购买需求。

iPhone16e作为iPhone16系列的最新成员，搭载了A18芯片，包含6核CPU、4核GPU和16核NPU，拥有长达26小时的视频播放续航能力，成为续航表现突出的iPhone之一。此外，该手机还配备了4800万像素的二合一摄像头系统，以及方便用户快速调用常用功能的操作按钮。

在存储方面，iPhone16e取消了64GB版本，提供了128GB、256GB和512GB三个存储选项，内存确认为8GB。为了满足不同消费者的支付需求，天猫平台提供了至高24期的免息分期付款方案。同时，通过以旧换新方式购买新iPhone的消费者，还将获得天猫额外的至高1100元补贴。

值得注意的是，天猫平台还为消费者提供了激活后7天无理由退货政策，以及包括以旧换新、免息分期付款和Apple Specialist专家支持在内的一致官方服务，确保消费者在购买和使用过程中的权益得到充分保障。

小屏党狂喜！iPhone 16e天猫首发：支持24期免息

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