599美元起iPhone16e缺席新一代摄影风格:苹果产品线再现差异化

站长之家(ChinaZ.com) 2月20日 消息:苹果最新发布的iPhone16系列中，入门级iPhone16e虽然获得了重大硬件升级，但在摄影功能方面出现了令人意外的差异。据苹果官方产品对比页面显示，这款售价599美元起的设备将继续使用源自iPhone13的旧版摄影风格，而非iPhone16和16Pro搭载的最新一代技术。

尽管iPhone16e配备了与标准版iPhone16相同的A18芯片和4800万像素主摄像头，但其摄影风格功能未能获得升级。新一代摄影风格允许用户在拍摄后调整照片的颜色、光线和阴影数据，提供更灵活的后期编辑选项。相比之下，iPhone16e将继续使用较为基础的版本，该版本仅能在拍摄过程中修改图像的色调、对比度和温暖度。

这一差异化策略似乎是苹果的营销决策，类似于此前将ProRAW图像捕捉功能限制在Pro系列机型上的做法。不过，iPhone16e在其他方面仍然展现出显著升级，包括6.1英寸OLED显示屏、Face ID面部识别、USB-C接口以及苹果首款自研5G调制解调器。

该机型将于2月21日开启预订，提供128GB、256GB和512GB三种存储容量选择，以及黑白两种配色。首批订单将于2月28日送达用户手中。

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