Arm战略转型:自主研发芯片，Meta成首批客户

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:据英国《金融时报》报道，上市半导体公司Arm今年将推出其首款自主研发的芯片，标志着该公司战略的重大转变。Arm主要由软银持有，此前一直专注于芯片设计授权，其客户包括苹果和Nvidia等科技巨头。
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站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:据英国《金融时报》报道，上市半导体公司Arm今年将推出其首款自主研发的芯片，标志着该公司战略的重大转变。Arm主要由软银持有，此前一直专注于芯片设计授权，其客户包括苹果和Nvidia等科技巨头。
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据报道，软银旗下Arm正加速推进从传统授权模式向自主芯片设计和制造的重大转型，预计最早在夏季亮相。新芯片将作为大型数据中心服务器的中央处理器平台，基于可定制化设计，能够满足包括Meta在内的多家客户的特定需求生产则可能外包给台积电等专业制造商。软银集团创始人孙正义在星际之门”计划中宣布，将携手OpenAI等合作伙伴，斥资高达5000亿美元构建AI基础设施Arm作为该宏伟蓝图中的关键技术伙伴，其转型无疑将为这一计划注入更为强劲的技术动力与创新活力。
一名图书作者对Meta提起诉讼，指控该公司未经授权下载了大量盗版电子书，用于训练其AI模型。最新泄露的邮件显示，Meta承认下载了一个有争议的大型数据集LibGen，其中包括数千万本盗版书籍。但Meta仍决定继续，并试图通过将数据集下载到非Meta服务器来避免被追溯的风险。
随着TikTok在美国的业务面临不确定性，字节跳动旗下的剪映国际版CapCut等多款应用日前也向美国用户推送了停止服务的通知。在此背景下Meta迅速出击，Instagram主管AdamMosseri宣布推出一款名为Edits的视频编辑应用，旨在填补CapCut下线后的市场空白。Edits将于2025年3月13日正式上线，目前已经在iOS应用商店开放预购，虽然Mosseri没有透露更多，但目的很明显是为了让人们记住这款应用程序。
据报道，在MetaPlatforms的分析师电话会议上，扎克伯格就DeepSeek项目发表言论时宣布，该项目将遵循全球性的开源标准。这一消息进一步坚定了Meta对于开放源代码战略的信心，尤其是近期围绕DeepSeek的新闻更加印证了这一选择的正确性。这是一个巨大的努力，将在未来几年推动我们的核心产品和业务，释放历史性的创新，并延续美国的技术领导地位。
近一周，来自中国的深度求索全球爆红，尤其让美国硅谷极为震撼和恐慌。其最新发布的R1大模型不仅在性能上比肩甚至超越了OpenAI的o1，并完全开源，且以对手3%的超低成本实现了这一突破。扎克伯格还表示，中国正在全力冲刺，如果将来有一个开源模型能被全世界广泛使用，我们希望它是一个美国模型。
令人没想到的是，Meta竟然成为了中国AI新势力DeepSeek引发全球浪潮下美股市场上的最大赢家”。Meta股价在周二收盘再度上涨1%，收报704.19美元，史上首次收盘站上700美元大关。CFRA研究公司分析师AngeloZino指出，Meta是七巨头”中唯一一家专注于开源模型的公司，这种模式有望加快人工智能产品的开发速度，并为Meta带来更快的投资回报。
Facebook母公司Meta正在大力投资AI驱动的类人机器人。Meta希望开发能像人类一样行动，帮助人们完成体力劳动的机器人，并已在RealityLabs硬件部门成立了一个新团队，专门负责这一项目。苹果的机器人研究人员最近分享了一个原型——一款像灯具一样的机器人，具有逼真的动作和类似人类的互动能力。
一夜间，DeepSeek在全世界科技界刷屏。图灵奖得主、主导MetaAI研究的首席科学家杨立昆认为，DeepSeek成功的最大收获并非中国竞争对其他国家带来更大威胁是AI开源的价值使任何人都能受益。DeepSeek-R1的发布极大震动了美国科技界，不仅因其性能上比肩OpenAIo1，且完全开源以极低的成本实现了这一突破。
Arm控股有限公司宣布其芯粒系统架构正式推出首个公开规范，进一步推动芯粒技术的标准化，并减少行业的碎片化。已有超过60家行业领先企业，如ADTechnology、AlphawaveSemi、AMI、楷登电子、云豹智能、Kalray、Rebellions、西门子和新思科技等，积极参与了CSA的相关工作，助力不同领域的芯片战略制定并遵循统一的标准。随着CSA生态系统的持续壮大，以及行业在标准化与协作方面的不断深化，Arm将携手合作伙伴显著减少碎片化现象，并加速定制芯片解决方案的开发与部署。
Arm控股有限公司近期正式推出其芯粒系统架构首个公开规范，进一步推动芯粒技术的标准化，并减少行业的碎片化。已有超过60家行业领先企业，如ADTechnology、AlphawaveSemi、AMI、楷登电子、云豹智能、Kalray、Rebellions、西门子和新思科技等，积极参与了CSA的相关工作，助力不同领域的芯片战略制定并遵循统一的标准。随着CSA生态系统的持续壮大，以及行业在标准化与协作方面的不断深化，Arm将携手合作伙伴显著减少碎片化现象，并加速定制芯片解决方案的开发与部署。