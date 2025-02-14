Arm战略转型:自主研发芯片，Meta成首批客户

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:据英国《金融时报》报道，上市半导体公司Arm今年将推出其首款自主研发的芯片，标志着该公司战略的重大转变。Arm主要由软银持有，此前一直专注于芯片设计授权，其客户包括苹果和Nvidia等科技巨头。

报道称，Arm已与Meta（前身为Facebook）达成协议，Meta将成为Arm自主研发芯片的首批客户之一。这款芯片预计将主要用于大型数据中心服务器的CPU，并且可以根据不同客户的需求进行定制。Arm将把芯片的实际生产制造外包给第三方合作伙伴。

《金融时报》进一步透露，这款备受期待的Arm自主研发芯片最早有望于今年夏天亮相。

这一战略转变对Arm而言意义重大。长期以来，Arm一直将其芯片设计授权给其他公司，而自主研发芯片则意味着Arm将与其部分现有客户展开直接竞争。这一举动显示了Arm在半导体市场拓展业务范围和增加营收来源的雄心。

Arm进入芯片制造领域，可能会对现有的市场格局产生影响。凭借其在芯片设计领域的深厚积累和Meta等大客户的支持，Arm有望在数据中心芯片市场占据一席之地。

Arm此举是否会引发半导体行业的新一轮竞争，以及其自主研发芯片的具体性能表现，都将成为业界关注的焦点。

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