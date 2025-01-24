小米回应召回3.1万辆SU7标准版电动汽车：可自行OTA

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:近日，小米汽车主动向国家市场监督管理总局备案了一项召回计划，针对特定时间段内生产的SU7标准版电动汽车进行召回。此次召回涉及的车辆生产日期为2024年2月6日至2024年11月26日，共计30931台。其中，车辆型号BJ7000MBEVR2的车辆有18410台，车辆型号XMA7000MBEVR2的车辆有12117台，车辆型号XMA7000MBEVR5的车辆有404台。

据小米汽车官方透露，此次召回是基于对车辆智能泊车辅助功能可靠性的进一步提升考虑。虽然相关投诉总量为255例，但小米为了确保用户安全，决定采取主动召回措施。值得注意的是，此次召回并不需要车辆进店进行检查或处理，而是通过免费的远程升级（OTA）即可完成。

小米汽车将以短信、手机APP等多种方式通知相关车主，确保他们能够及时了解到此次OTA召回的信息。同时，用户也可以通过致电小米汽车科技有限公司客户服务热线400-182-6888，了解更多关于此次召回的详细信息。

小米汽车官方强调，他们始终把用户安全作为第一原则。虽然本次OTA软件升级召回不需要物理更换任何零件，但小米仍然按照召回的程序进行了管理和备案。这一举措体现了小米对用户安全的重视和负责态度。

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