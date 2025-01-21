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卢伟冰官宣小米15 Ultra：产品细节年后公布

2025-01-21 09:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月21日 消息:小米公司今日正式宣布，其最新旗舰产品小米15Ultra将由卢伟冰亲自官宣。

在回应网友关于小米15Ultra的询问时，卢伟冰透露，新机将在全球范围内同步发售，而具体的产品细节则需等待年后公布。从已曝光的资料来看，小米15Ultra在设计上延续了前代的环形镜头模组，潜望长焦镜头巧妙地融入环形镜头右上角，下方则整齐排列着三颗摄像头，展现出小米在影像技术上的不断探索与创新。

小米14 Ultra

在核心配置上，小米15Ultra搭载了2K等深微曲屏，支持超声波屏幕指纹解锁，内置高通骁龙8至尊版处理器，为用户带来极致流畅的使用体验。此外，该机提供了素皮、玻璃纤维和陶瓷三种材质选择，满足用户多样化的审美需求。

尤为值得一提的是，小米15Ultra将标配天通卫星通信功能，顶配版更是支持双星系统，并加入了北斗卫星通信，这是小米产品首次采用北斗系统，标志着小米在卫星通信技术领域的又一重大突破。

据悉，小米15Ultra有望成为小米首款支持eSIM的Ultra系列手机，其代号为“轩辕”，型号为25010PN30G，预示着小米在智能手机技术领域的又一次革新。

此前，卢伟冰曾表示，小米将致力于突破6000元以上价位段，持续提升品牌层次，拔高高端产品线。他强调，性价比并非单纯追求低价，而是在相同价格下，为用户提供更优质的体验。

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    ​小米15 ​Ultra ​高通骁龙8

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    ​小米15Ultra ​影像旗舰 ​徕卡四摄

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