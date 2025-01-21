华为Pura 70 Ultra上线新年配色瑞红、玄黑：星盘格设计

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:今日，华为正式发布了Pura70Ultra手机的新年特别配色——瑞红与玄黑。这两款新配色手机将于今日上午10时08分在华为商城及各大授权电商平台同步开售，市场定价为7499元。

华为官方介绍，瑞红配色展现了高雅华贵的气质，而玄黑配色则透露出深邃神秘的气息。此次新配色设计采用了创新的星盘格纹理，并搭配了质感素皮后盖，为用户带来全新的视觉与触觉体验。

作为华为近两年影像技术提升显著的旗舰产品，Pura70Ultra首次搭载了一英寸大底传感器，并创新性地引入了超聚光伸缩摄像头设计，这一技术突破使得手机在保持轻薄机身的同时，实现了卓越的摄影效果。在权威的DXOMARK影像评测中，华为Pura70Ultra凭借出色的综合表现，荣获163分的高分，登顶全球拍照榜首，并在多个关键评测子项中占据领先位置。

在硬件配置上，华为Pura70Ultra配备了6.8英寸的OLED屏幕，屏幕采用了坚固耐用的玄武钢化昆仑玻璃。续航方面，手机内置了5200mAh的大容量电池，并支持100W有线快充和80W无线快充，为用户提供了持久的电力保障。此外，该手机还支持卫星通话和北斗卫星图片消息功能，进一步提升了用户的使用体验。

此次华为Pura70Ultra新年新配色的发布，不仅丰富了消费者的选择，也再次展示了华为在智能手机领域的创新实力。

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