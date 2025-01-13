抖音：2024年通过AI大模型提升识别能力 处罚违规账号超600万个

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:抖音今日对外公布了其在2024年度针对网络黑色产业链的治理情况。在过去的一年里，该平台持续加大对网络黑产的打击力度，通过一系列技术创新和策略升级，有效提升了识别和治理网络黑产的能力。

据抖音官方介绍，平台在过去一年中封禁了超过600万个涉及欺诈、水军和违规导流等黑产行为的账号，并向相关部门提供了多条涉嫌违法犯罪的线索。这些举措的实施，得益于抖音在AI大模型技术、风控策略迭代以及举报机制优化等方面的持续投入。

在打击欺诈行为方面，抖音重点关注了仿冒领导、亲友和官方客服等欺诈类型，以及刷单诈骗和购物诈骗等黑产活动。平台通过前置拦截欺诈信息、上线反诈客服“验证助手”等措施，有效阻断了黑产触达受害者的途径。同时，平台还在站内外多个渠道发送反诈提醒，日均保护潜在受害人达200万次。警方根据抖音提供的线索，成功打击了多个诈骗团伙，抓获了大量犯罪嫌疑人。

针对网络水军行为，抖音重点打击了售卖水军服务、恶意控评、流量造假和恶意举报等四大类违规行为。平台通过搭建刷手、买手用户模型，精准识别风险账号，并实施拦截异常操作，有效阻断了水军造假途径。同时，抖音还利用AI技术提升识别能力，对机器账号和受骗用户进行差异化处置。在过去一年中，抖音日均拦截违规信息达6200万次，封禁了110万个相关账号，并将涉嫌违法行为的线索上报了相关部门。

此外，针对违规外链这一黑产集中的方向，抖音风控团队也采取了多项措施进行应对。平台通过新增自动黑样本库、升级视频截取关键帧模型能力以及新增弹幕场景模型等措施，有效识别并处置了违规行为。在过去一年中，抖音封禁了超过120万个涉及违规外链的账号，同时警方根据平台提供的线索，成功打击了多个违规导流团伙，抓获了多名嫌疑人。

抖音表示，将继续加大对网络黑产的打击力度，通过技术创新和策略升级，不断提升识别和治理能力，为用户提供更加安全、可靠的社交环境。

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