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1、卷疯了!海螺AI推出主体参考功能 一张图片就能玩转电影大片

海螺AI近期推出的主体参考功能引起了广泛关注，用户只需上传一张图片，便能让任何角色在不同场景中自由活动，展现出高度还原的效果。这一技术突破不仅提高了视频生成的效率，还为创作者提供了更多的创作自由度。

【AiBase提要:】 🖼️ 用户只需上传一张图片，即可让角色在各种场景中自由活动，保持高度还原。 ⚙️ 主体参考功能采用基于图片的技术路线，生成速度显著提升至秒级响应。 📈 预计到2028年，广告营销领域的生成式AI产品市场规模将达到1075亿美元，海螺AI正好契合这一市场需求。 详情链接:https://hailuoai.com/video/create

2、商汤科技发布 “日日新” 融合大模型，与DeepSeek V3不相上下

商汤科技的“日日新”融合大模型在多模态信息处理和深度推理能力上取得了突破性进展，获得了多项权威评测的第一名。这款模型不仅在文科和理科的成绩上表现优异，还展现出在自动驾驶、金融、教育等多个领域的强大应用潜力。

【AiBase提要:】 🌟 商汤科技推出的“日日新”融合大模型在权威评测中并列国内第一，与DeepSeek V3齐名。 📊 模型在文科和理科成绩上表现突出，文科全球第一，理科国内第一。 🚀 模型适用于自动驾驶、金融、在线教育等多个领域，展现出强大的多模态处理能力。 产品入口：https://chat.sensetime.com/

3、xAI首款独立应用Grok上线，在苹果应用商店上架

xAI最近推出了其首款面向消费者的独立应用Grok，标志着其正式进军消费者市场。这款应用自1月10日起在苹果应用商店上架，用户可以免费下载并体验。Grok应用目前仍处于测试阶段，仅在美国市场推出。它为用户提供了访问xAI最新人工智能模型Grok2的机会，特别是在自然语言处理方面表现突出。

【AiBase提要:】 🌐 xAI发布了独立应用Grok，增强与OpenAI的竞争力。 📲 Grok应用自1月10日起在苹果商店上线，用户可免费下载使用。 🚀 xAI在X平台上已有Grok聊天机器人免费版本，付费用户享受更多特权。

4、定制你的聊天助手!ChatGPT 推出个性化性格设置功能

OpenAI 最近推出了一项新功能，允许用户根据个人喜好定制与 ChatGPT 的互动方式。用户可以设置昵称、职业以及希望 ChatGPT 了解的其他信息，同时选择性格特征，如“健谈”或“鼓励”。这一功能旨在提供更加个性化的聊天体验，尽管目前部分用户反馈选项暂时消失，但整体上这是对用户体验的友好升级。

【AiBase提要:】 ✨ 用户可以定制与 ChatGPT 的互动，包括昵称、职业和性格特征。 💬 用户可选择希望 ChatGPT 展现的性格特征，如“健谈”和“鼓励”。 🔒 自定义指令内容仍会受到审核，以确保遵循 OpenAI 的使用条款。

5、微软联合清北推rStar-Math技术:小型模型逆袭数学问题，超越 OpenAI!

微软最近推出的rStar-Math技术为小型语言模型在数学问题上的表现带来了显著提升，甚至在某些测试中超越了OpenAI的o1-preview模型。这项技术结合了蒙特卡罗树搜索，模拟人类的深度思考，促进了模型的自我演进。

【AiBase提要:】 🌟 微软推出rStar-Math技术，显著提升小型模型在数学问题上的表现。 📊 测试结果显示，部分小型模型的性能超越了OpenAI的o1-preview。 🔍 研究团队计划在Github上发布代码，展示小型模型的潜力，吸引社区关注。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2501.04519

6、Perplexity与旅游网站合作 带来全新酒店信息搜索体验

最近，Perplexity宣布与旅游网站Tripadvisor达成合作，旨在为用户提供更全面的酒店信息。这一合作将使Perplexity在搜索酒店时能够展示更详细、可靠的内容，显著提升用户体验。用户在搜索特定酒店时，不仅能看到酒店名称，还能获取位置、服务、卫生等多维度信息。

【AiBase提要:】 🌍 Perplexity与Tripadvisor合作，提供更详细的酒店信息，提升用户搜索体验。 🏨 搜索结果不仅包括酒店名称，还附带位置、服务、卫生等多维度信息。 📱 新功能已在网页版上线，移动应用版也将在近期推出。

7、Cohere重磅推出安全AI平台“North”，挑战微软与谷歌!

Cohere公司今日推出了其全新的AI平台“North”，旨在为企业用户提供一个安全的工作空间，直接与微软的C o p i l ot 和谷歌的Vertex AI竞争。该平台结合了大型语言模型、搜索能力和自动化工具，特别适用于金融和医疗等受监管行业。

【AiBase提要:】 🌟 Cohere推出“North”，为企业提供安全的AI工作空间，直接挑战微软和谷歌的产品。 🔍 内置的Compass搜索系统能高效处理多种数据类型，显著减少任务完成时间。 🏦 加拿大皇家银行已成为“North”的早期用户，开发适用于金融行业的专用版本。 详情链接:https://cohere.com/north

8、马斯克呼吁加州和德拉瓦州强制拍卖 OpenAI 股份

埃隆·马斯克再次聚焦人工智能领域，呼吁对 OpenAI 股份进行强制拍卖，以解决与该公司的法律纠纷。他认为 OpenAI 在转型为盈利性公司后偏离了其初衷，急需引入新的投资者和管理者，以重塑公司的使命。此举引发了业界的广泛讨论，尽管有支持者认为有助于重塑愿景，但也有人担心强制拍卖可能对公司的发展带来负面影响。

【AiBase提要:】 🌟 马斯克呼吁强制拍卖 OpenAI 股份，旨在重塑公司管理。 🤖 他认为 OpenAI 转型为盈利性公司后，已偏离初衷。 📈 此事件引发业界热议，可能对人工智能领域的发展产生影响。

9、OpenAI 为何迟迟不推出 AI 代理?担忧“提示注入” 攻击

随着人工智能技术的快速发展，许多公司推出了各自的AI代理系统，但OpenAI却因担忧“提示注入”攻击而推迟发布。此类攻击可能导致AI代理执行恶意指令，严重损害用户安全和公司声誉。尽管其他公司如微软和Anthropic已推出AI代理，但其安全隐患仍然存在。

【AiBase提要:】 🌐 OpenAI因担忧“提示注入”攻击而未推出AI代理，潜在风险巨大。 💻 其他公司如微软和Anthropic已推出AI代理，但安全隐患仍然严重。 🔒 OpenAI正在努力增强其产品的安全性，以防止潜在的数据泄露。

10、Meta 涉嫌版权侵权:使用 LibGen 数据集训练 AI 并删除版权信息

Meta 正面临版权侵权诉讼，原告称其 CEO 扎克伯格批准使用盗版电子书和文章的数据集来训练 Llama AI 模型。案件涉及 Meta 使用名为 LibGen 的数据集，该网站提供大量受版权保护的作品，尽管多次遭到起诉。Meta 被指控删除版权信息并通过 torrenting 下载盗版内容。

【AiBase提要:】 📚 Meta 被指控使用 LibGen 数据集，该网站提供大量盗版电子书和文章。 🛠️ 工程师被指控删除电子书中的版权信息，以掩盖侵权行为。 ⚠️ 案件可能对 Meta 产生不利影响，特别是在合理使用与版权保护的界限问题上。

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