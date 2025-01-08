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微软计划裁员并加强对表现不佳员工的审核

2025-01-08 10:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息:据国外媒体报道，知情人士透露，微软正在筹备一轮裁员，并将强化对表现不佳员工的审核作为裁员计划的一部分。虽然微软发言人证实了这一消息，但并未透露具体的裁员数字，表示公司将注重高绩效人才的培养与发展，并会对表现不佳的员工采取相应措施。

微软

在微软刚发布的2025财年第一财季（2024年第三季度）财报中，尽管整体表现强劲，营收和净利润均超出市场预期，微软的部分业务领域未能实现预期增长，尤其是在人工智能等战略性投资方面，尚未带来预期的收入回报。公司为进一步降低成本、提升运营效率并确保市场竞争力，决定采取裁员措施。

微软的Q3财报显示，2024年第三季度微软的总营收为655.85亿美元，同比增长16%，净利润为246.67亿美元，同比增长11%。稀释后每股收益（EPS）为3.3美元，同比增长10%，均超出市场预期。尽管如此，微软仍面临着一些业务领域未达预期增长目标的挑战，尤其是在人工智能等高投入项目尚未带来显著回报的情况下，推动了此次裁员的决定。

目前，微软尚未明确裁员计划涉及的具体部门和地区，是否包括中国区也未透露。作为一家跨国企业，裁员可能会涉及多个部门和地区，但具体影响范围有待公司官方进一步披露。

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