苹果春季“廉价版”iPhone将量产 新品名或为iPhone16E

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:据产业链内部消息，苹果公司计划于2025年1月中旬开始量产其春季推出的廉价版iPhone新机。目前，iPhone的主要代工生产厂商富士康正在积极招募工人，据知情人士透露，此举是为了新机型的量产做准备。同时，苹果供应链中的公司也已开始向春季版iPhone供应零部件，预计这款新机型将是售价较为亲民的产品。

分析人士指出，苹果在2024年秋季发布的iPhone16基础机型需求未达预期，导致整个系列的销量面临压力。新款iPhone的推出有望缓解iPhone16销量不佳带来的影响。据悉，苹果即将推出的新品名为iPhone16E，这将是16系列中最便宜的版本。

根据曝光的渲染图，iPhone16E将配备6.1英寸的OLED刘海屏，并支持Face ID功能，但不支持灵动岛。

其设计上，中框为金属直角边，取消了传统的静音拨片按键，改用与iPhone15Pro系列一致的操作按钮，用户可以通过长按来切换静音/响铃模式，或自定义其他功能，如启动翻译、打开放大镜、开启语音备忘录等。

iPhone16E的背部设计与iPhone14相似，配备单摄像头，整体工业设计可以看作是单摄版的iPhone14，但配置更为强劲。该机型将搭载与iPhone16相同的A18芯片，并标配8GB运行内存，支持Apple Intelligence的各项功能，同时内置苹果自研的5G基带芯片。

据爆料，iPhone16E的定价为499美元，约合人民币3655元，国行版售价可能在4000至5000元之间，这将是16系列中最经济实惠的版本。

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