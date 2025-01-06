12306崩了 客服回应：系统维护中 稍后再试

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:今日，关于“12306崩了”的词条登上热搜榜，引发广泛关注。
客服人员回应称，目前系统处于维护状态，如果用户暂时无法登录，建议稍后再次尝试。对于具体的维护时间，客服人员表示尚未接到相关通知。
根据网友的反馈，12306App今天出现了“远程调用业务系统异常”和“网络出错，请稍后再试”等提示信息。
此次系统维护可能是为了进一步提升系统的稳定性和用户体验。用户在遇到登录困难时，可以耐心等待系统维护完成后再进行操作。
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今日，有旅客反映，铁路12306客户端出现故障，无法正常使用。针对今日12306崩了一事，12306官网发布情况说明称，1月8日上午，12306票务系统发生繁忙预警，旅客在手机端App登录出现拥堵情况，经紧急处置已基本缓解。铁路部门预计，1月8日、9日将迎来第一波抢票高峰，之后两个高峰日是11日和13日，分别开售1月25日和1月27日的火车票。
中国铁路12306手机客户端今日起为学生提供春运预约购票服务专区，旨在便利学生旅客在春运期间购买火车票。服务时间为2024年12月12日至2025年2月12日，符合条件的学生旅客可以在该专区预约购买2024年12月28日至2025年2月28日的火车票。此项服务的推出，是中国铁路为提升春运期间学生购票体验所采取的措施之一，旨在确保学生旅客能够更加便捷、安全地购买到回家的火车票。
部分旅客反映称在使用铁路12306客户端时遇到了故障，无法正常使用。这一问题引起了广泛关注，因为1月8日正值春运火车票抢购的高峰期。铁路部门预计，1月8日和9日将迎来春运的第一波抢票高峰，随后的两个高峰日将是1月11日和13日，分别开售1月25日和1月27日的火车票。
中国铁路官方微信公众号发布了重要信息，铁路12306手机客户端正式上线了“务工人员春运预约购票服务”。这一服务的推出，旨在为符合条件的务工人员提供更加便捷的购票体验，帮助他们顺利返回家乡。铁路部门正在不断优化服务，以满足不同旅客的需求，提升春运的购票体验。
中国铁路官方微信公众号发布信息，12月15日，铁路12306手机客户端务工人员预约购票服务上线，符合条件的旅客朋友可通过专区预约购买2025年春运期间往返车票，重点群体旅客春运出行将更加便利。2024年12月15日至2025年2月7日，已通过实名制核验的务工人员可在铁路12306手机客户端“务工人员春运预约购票服务”专区，预约购买2024年12月31日至2025年2月23日的火车票，同一账户最多可同时提交3个订单，每个订单可添加1个乘车日期的5个“车次席别”的组合，最多可为包含本人在内的9名旅客预约。务工人员可提交开车前17天以上的预约购票需求，最晚可预约2025年2月23日的车票；在开车前17天23时前在12306手机客户端提交购票需求，在开车前16天查询兑现结果，兑现成功后须在当日23时前支付票款；逾期未支付的，订单自动取消。
从12月18日起，旅客将可以购买2025年的火车票，标志着春运抢票季的临近。随着春节的日益临近，#12306抢票更快的功能一定要知道#这一话题登上微博热搜，激发了网友的广泛讨论。随着2025年火车票的发售，铁路部门也提醒旅客提前规划行程，利用12306App的各项功能，提高购票的成功率。
倍孜网络凭借强大的技术实力、丰富的品牌资源与卓越的服务体系，成功中标铁路12306APP数字媒体产品代理项目，成为铁路12306APP食品饮料、化妆品洗护用品、金融三大核心行业独家代理商。铁路12306APP是中国铁路唯一官方互联网售票系统，是全球访问量最高的APP。顶尖团队稳定可靠：近百人技术与算法团队，全部来自互联网大厂，技术研发实力业界翘楚。
今日，铁路12306App务工人员预约购票服务上线，符合条件的旅客可通过专区预约购买2025年春运期间往返车票。2024年12月15日至2025年2月7日，已通过实名制核验的务工人员可在12306App务工人员春运预约购票服务”专区，预约购买2024年12月31日至2025年2月23日的火车票。2025年春运将于1月14日启动，火车票将于2024年12月31日开启预售。
苹果公司在中国区意外宣布了一次降价活动，该活动被称为“叱咤福利”新年促销，从2025年1月4日开始，持续至1月7日。在这次为期四天的促销中，消费者使用指定的支付方式购买特定商品，每个产品类别限购两件，最高可享受800元人民币的优惠，同时换购新iPhone还能获得额外的折抵优惠。苹果中国此次的降价活动，不仅是对新年的一次促销，也是对消费者购买意愿的一种刺激，同时也为那些近期购买产品的消费者提供了一种解决方案。
哪吒汽车的官方网站出现了无法访问的情况，页面显示“系统维护中，请稍后再试”。哪吒汽车尚未对这一情况做出回应。哪吒汽车也在全力以赴地推进IPO进程。