首页 > 热点 > 关键词  > 腾讯马维斯最新资讯  > 正文

腾讯操作系统层级 AI 助手Marvis“马维斯”正式上线

2026-05-21 10:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:腾讯今日正式推出了一款直接嵌入操作系统底层的AI助手，并将其命名为“马维斯”。腾讯公司公关总监张军对外宣布，这款产品即日起正式上工，其核心逻辑是把整台电脑或手机变成一个可以整体对话的对象，主打开箱即用，且Windows、Mac及安卓端版本已同步上线。

微信截图_20260521103918.png

与传统独立应用不同，“马维斯”试图在更底层的系统维度上发挥作用。根据官方释放的信息，它能对文档进行归类与解析，对图片进行智能分类和处理，甚至可以介入解决操作系统层面的问题。腾讯方面给出的描述是，市面上AI代理能做的基本任务，它都能覆盖。此外，凭借对操作系统架构和文件系统的深度理解，它还具备依据任务需求灵活调度各类模型、在桌面端直接操控手机应用，以及在移动端实现远程“云监工”等延展能力。

在成本与可用性的平衡上，这款产品采用了一套独特的思路。官方介绍称，“马维斯”试图从产品层面入手解决大模型应用常见的Token消耗问题，但这同时对硬件提出了一定门槛，原因在于它预装了大量的本地模型。其内部设有一套路由机制，可以自动将不同量级的任务分派给不同的模型处理，而其中一部分关键模型就部署在本地。这意味着一部分核心功能即使在离线、拔掉网线的状态下也能继续使用，把网络的依赖性降到了更低。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 腾讯Marvis上线：操作系统层级AI助手 隐私模式不联网也能用

    腾讯宣布，其操作系统级AI助手Marvis（马维斯）正式上线，官网（Marvis.qq.com）开放下载，无需邀请码即可使用。 除了常规的AI Agent能力，Marvis基于对电脑系统、算力、文件、应用等信息的深度理解，提供更智能的系统与文件管理、更安全的端云算力切换、更低门槛的Agent服务以及更便捷的跨端协同。 区别于传统AI对话工具或单一应用层Agent，Marvis的核心定位在于操作系统级”�

    ​Marvis ​腾讯AI助手 ​操作系统级

  • 出门问问CodeBanana入选36氪「2026 AI最佳场景渗透案例」：AI协作从工具走向组织操作系统出

    36氪公布“2026 AI最佳场景渗透案例”评选结果，出门问问的AI原生协作平台CodeBanana（CB）凭借在企业协作中的深度实践入选。该评选历时3个月，从场景渗透度、商业价值力、技术创新力、可复制性四个维度，覆盖10余个领域，从数百案例中精选出标杆。CB以“项目”为核心，实现多角色实时并行协作、技能市场、A2A跨项目协作、Cron Job主动工作及企业级可控可审计五大能力，将《超级组织》理念落地，研发实现100% AI Coding，产研效率提升4倍，Token成本仅占人力成本约15%。

  • AI日报：腾讯上线AI助手Marvis；智谱AI推AutoClaw移动端APP；Photoshop 27.7 重磅更新

    本日AI领域动态：1. 腾讯推出操作系统级AI助手Marvis，支持跨端操控与本地隐私模式；2. 智谱AI发布AutoClaw移动端APP，拓展AI Agent应用场景；3. Photoshop 27.7更新，移除工具支持本地AI处理；4. 亚马逊SageMaker推出兼容OpenAI API的实时推理端点；5. SpaceX招股书揭示卫星互联网成主要收入来源；6. 阿里云发布平头哥M890芯片，性能提升3倍；7. OpenAI引入Google SynthID图像水印技术；8. 阿里云百炼平台升级，打造模型超级市场。

    ​腾讯 ​AI助手 ​操作系统

  • 墨刀AI生成APP和前端代码，遵循行业标准设计系统

    墨刀AI新推出的“AI生成应用”功能，通过让AI先理解行业标准设计系统（如Shadcn UI、Ant Design、Material UI、Arco Design/TDesign），严格按组件规范生成界面并输出React代码。这解决了以往AI生成界面缺乏标准化、组件无法复用、代码需二次加工的问题，使开发团队可直接复用代码，大幅减少“切图”和“拼页面”的枯燥工作，提升设计与开发协作效率。

    ​AI生成界面 ​设计系统 ​组件规范

  • 腾讯自研AI设计智能体Ardot公测：一句话生成可编辑设计稿

    今日，腾讯云宣布，腾讯自研AI设计智能体平台Ardot正式公测，现在注册即可获得1000 Credits免费额度。 据介绍，过去不少AI设计工具的使用方式，往往是通过一句话生成一张图片，视觉效果虽然不错，但后续修改、复用和交付并不方便，难以真正进入团队生产流程。 而Ardot的核心思路，是让AI生成的每一张图片、每一个界面，都成为可编辑、可复用、可交付的团队资产。 Ardot�

    ​腾讯Ardot ​AI设计工具 ​智能设计平台

  • 未来智能发布viaim讯飞智能体耳机：迈出“AI Agent”战略第一步

    5月20日，AI硬件公司未来智能推出viaim讯飞智能体耳机，标志着软件系统与功能模块的全面迭代。CEO马啸称这不仅是新功能，更是新范式。产品引入“项目”功能，可集中管理多录音和文档，实现从单次内容处理到推进完整任务的升级。同时，AI助理具备“自省”和“解决方案”技能，能主动理解并产出成果。支持外部音频和文档上传，构建跨来源信息汇聚焦点。全球市场验证了从工具到Agent的跃迁，2025年国内门店超3500家，出货量破25万件。

    ​AI耳机 ​智能体 ​办公AI

  • 从“+AI”到“AI+”：天禧AI 4.0加持，联想AI主机领衔L3级终端震撼登场

    2026年5月19日，联想在北京首钢园举办“天禧AI一体多端全场景新品超能之夜”，发布天禧AI 4.0及多款新品。天禧AI 4.0实现从“+AI”到“AI+”的跃迁，成为用户专属超能搭档。联想AI主机P7、Mini，YOGA Air 14 Ultra，拯救者Y7000X游戏本、Y900 AI平板、Y70新手机，及moto razr fold大折叠等新品重磅发布。联想参与国家标准制定，10款产品符合L3级智能化要求。品牌大使张凌赫出席，联想开启“苍穹计划”，提供1万亿Token算力和1000万激励基金，繁荣天禧生态。

    ​联想天禧AI ​AI新品发布会 ​AI终端分级

  • 以AI助力科学启蒙：科大讯飞系统呈现幼小学习方案，新品Lumie90同步亮相

    5月21日晚，科大讯飞举办专场直播，系统呈现面向3-8岁儿童的幼小学习方案，并推出AI学习机Lumie90《玩具总动员》定制款。直播强调幼小启蒙关键在“学得对”而非“学得早”，针对当前启蒙工具碎片化、超前学小学内容等问题，讯飞提出科学分阶段方案。其优势源于27年AI技术、22年教育深耕、1.6亿师生数据验证、与新课标专家共研及顶尖学府合作。幼儿园阶段注重认知规律，小学阶段通过AI1对1精准学、启发式答疑等重塑学习方式。Lumie90配备护眼大屏，与迪士尼合作，助力孩子快乐成长。

    ​幼小启蒙 ​科大讯飞 ​AI学习机

  • 腾讯会议AI同传正式上线：3秒超低时延！还能模仿音色

    腾讯会议今天官宣，AI同传功能正式上线，首期面向全用户开放中英互译，为跨境会议、跨洋协作提供实时翻译能力。 该功能将翻译时延控制在3秒以内，发言与翻译近乎同步，大幅提升对话流畅度，解决传统同传延迟高、对话断档的问题。 功能支持发言人音色模仿，AI翻译可还原发言者声线，便于会议中快速识别发言人。 也可切换为系统音色，并自由调节原声与翻译音量，

    ​腾讯会议 ​AI同传 ​中英互译

  • AI日报：腾讯发布设计智能体Ardot；千问5月20日将发布重大模型；OpenAI推出ChatGPT个人理财工具

    本期AI日报聚焦八大热点：腾讯发布AI设计平台Ardot，一句话生成可编辑设计稿并一键转代码；通义千问“重量级”大模型将于5月20日阿里云峰会亮相，实现全面升级；AI大模型在基层警务中落地，豆包助力破获柴油盗窃案；Google I/O大会将推出Gemini 4.0等创新产品；索尼澄清Xperia 1XIII的AI相机助手仅提供拍摄建议；OpenAI推出ChatGPT个人理财工具，结合GPT-5.5支持连接银行账户；中国大模型周调用量连续三周超越美国，腾讯Hy3 preview以2.66万亿Token领先；红果短剧回应取消AI仿真人剧本保底传闻，称部分剧本仍保留保底政策。

    ​AI设计工具 ​Ardot ​设计转代码

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM