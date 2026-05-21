腾讯操作系统层级 AI 助手Marvis“马维斯”正式上线

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:腾讯今日正式推出了一款直接嵌入操作系统底层的AI助手，并将其命名为“马维斯”。腾讯公司公关总监张军对外宣布，这款产品即日起正式上工，其核心逻辑是把整台电脑或手机变成一个可以整体对话的对象，主打开箱即用，且Windows、Mac及安卓端版本已同步上线。

与传统独立应用不同，“马维斯”试图在更底层的系统维度上发挥作用。根据官方释放的信息，它能对文档进行归类与解析，对图片进行智能分类和处理，甚至可以介入解决操作系统层面的问题。腾讯方面给出的描述是，市面上AI代理能做的基本任务，它都能覆盖。此外，凭借对操作系统架构和文件系统的深度理解，它还具备依据任务需求灵活调度各类模型、在桌面端直接操控手机应用，以及在移动端实现远程“云监工”等延展能力。

在成本与可用性的平衡上，这款产品采用了一套独特的思路。官方介绍称，“马维斯”试图从产品层面入手解决大模型应用常见的Token消耗问题，但这同时对硬件提出了一定门槛，原因在于它预装了大量的本地模型。其内部设有一套路由机制，可以自动将不同量级的任务分派给不同的模型处理，而其中一部分关键模型就部署在本地。这意味着一部分核心功能即使在离线、拔掉网线的状态下也能继续使用，把网络的依赖性降到了更低。

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