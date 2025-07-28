魅族22开启预热活动 1.2mm全球最窄物理四等边

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:今日上午，魅族科技正式开启魅族22的预热活动，这款新机将挑战1.2mm全球最窄物理四等边，引发众多魅友与科技爱好者的关注。

时间来到7月最后一周，魅族科技发文感慨:“盛夏错过7月，奔赴最美的22岁之约，我们迟到了。”在预热文案中，魅族科技讲述了白面板背后的故事。在行业内，“白”曾被视为难以实现的“妄想”，因为边框越窄，白面板的良品率就会断崖式下跌，这一难题成了大多数品牌不愿触碰的“禁区”，即便有少数坚持者，也大多无奈转身弃守。

然而，自MX2白面板初次亮相后，它就成为了刻入魅族手机骨血的基因。直至21系列，白面板一直是魅族死守的纯粹美学信仰。对于魅友而言，没有白面板的魅族产品，便缺失了那份独特的灵魂。

此次魅族22立项后，研发团队为追求极致握感，毅然选择挑战全球最窄四等边记录，通过自研LIPO工艺向1.2mm窄边框发起技术冲锋。面对1.2mm如此窄的边框，做不出白面板似乎也在情理之中，但魅族科技认为，若因此妥协，那“白”便不再是魅族所坚持的“白”。

作为一家在市场中历经沉浮的公司，魅族赢过也输过，但面对魅族品牌和用户对美学的执着追求，他们展现出改不了的倔强。魅族22拥有诸多亮点，而这份对白面板的坚持，更是其不可或缺的唯一特质。

随着研发技术的不断攻坚推进，魅族团队付出了巨大努力。他们采用更为复杂的6层处理工艺，即便以更高的不良率为代价，也未曾放弃。在一轮轮试制失败后重新再来，在几乎让人绝望的困境中，最窄白面板工艺逐渐看到了曙光，如今已开始接近那个极限——1.2mm全球最窄四等白边框。

魅族科技表示，也许未来会出现更窄的边框，白面板或许终将无落墨之地，但即便风华绝代终有尽头，也应是绝代风华。魅族22，不会让这份坚持白等。

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