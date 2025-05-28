前Meta高管：如果强制执行版权许可， AI行业将“一夜之间垮掉”！

英国议会正在审议《数据使用与访问法案》（Data (Use and Access) Bill），该法案旨在规范用户与客户数据的使用权限。这项立法可能对IT产业产生深远影响，尤其是对那些依赖海量人类生成数据训练其聊天机器人系统的 AI 公司而言更是如此。

英国前副首相、前Meta高管尼克·克莱格（Nick Clegg）在一次新书《如何拯救互联网》（How to Save the Internet）的推广活动中表示，人工智能公司在使用受版权保护的数据时，不应每次都需要征求许可。

克莱格警告称，如果强制科技公司遵守版权法，并在使用受保护内容训练 AI 模型时通知权利人，英国的 AI 行业将会“一夜之间垮掉”。他辩称，这些内容已经是公开可获取的，而 AI 系统需要庞大的数据量来提升其推理能力。

克莱格指出，现有的版权法与 AI 技术本身存在根本性不兼容，如果每次训练模型都必须获得授权，整套 AI 技术就无法运行。他表示，艺术家和版权持有者应有明确且简便的方式选择不参与数据抓取，但一一寻求许可并不可行。

“我认为人们应该拥有一种清晰、便捷的方式，说‘不，我不愿意，我要退出’，”这位前Meta副总裁表示，“但我认为如果期待这个行业在训练开始前就逐一征求许可，不论在技术上还是其他方面，都是行不通的。很抱歉，这与技术本身的物理规律相冲突。”

随着英国议会围绕该法案展开辩论，克莱格将重点放在英国的 AI 产业上。由电影导演比班·基德伦（Beeban Kidron）牵头的一群艺术家和作家组成的联盟推动修改该法律，要求 AI 公司必须公开其用于模型训练的数据来源。但该提议遭到了议会否决。

基德伦在《卫报》发表的评论文章中指责政府实质上是在批准“大规模文化盗窃”的计划。她表示，在缺乏透明度的情况下，英国当局实际上是在允许 AI 公司随意使用受版权保护的作品，而公众几乎没有选择“退出”的可能。

她补充说，政府确实可以通过议会多数强行推动该法案的通过，但这种做法将对英国的创意产业造成灾难性打击。不过，这场战斗尚未结束 —— 该法案草案将于 6 月 2 日在上议院再次接受投票审议。

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