iPhone怎么设置“单手键盘”？仅限纵向模式

想用一只拇指打字？但全屏键盘的话，手又不够长？该怎么办呢？
iOS不只有默认键盘，还提供了靠左、靠右的单手打字键盘选项。
操作步骤：
长按键盘底部的“地球图标”，在弹出的窗口底部，便可选择键盘位置：靠左键盘、默认的底部横向全屏、以及靠右键盘。
注意事项：
1、此功能仅在手机处于纵向模式下有效；
2、如果你 iPhone 已设置为“放大显示”（位置：设置->显示和亮度->视图->放大），则此功能无效。
（举报）
想用一只拇指打字？但全屏键盘的话，手又不够长？该怎么办呢？
iOS不只有默认键盘，还提供了靠左、靠右的单手打字键盘选项。
操作步骤：
长按键盘底部的“地球图标”，在弹出的窗口底部，便可选择键盘位置：靠左键盘、默认的底部横向全屏、以及靠右键盘。
注意事项：
1、此功能仅在手机处于纵向模式下有效；
2、如果你 iPhone 已设置为“放大显示”（位置：设置->显示和亮度->视图->放大），则此功能无效。
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预计 iPhone 17 Pro Max 厚度达 8.7 毫米，为 14 年来最厚的 iPhone。同时，还有历代最薄的 iPhone 17 Air……各机型特性鲜明。
快科技4月28日消息，苹果今年上半年推出iPhone 16e，这是iPhone 16系列最便宜版本，主打性价比。爆料人Mark Gurman透露，苹果尚未决定是否量产下一代iPhone 17e。iPhone 16e实质是iPhone SE3的升级款，但为营销效果归入16系列。若继续更新e系列，iPhone 17e预计明年春季发布，可能搭载A19芯片、8GB内存，支持AI功能并引入17系列的部分小功能。Gurman认为，为普及AI和抢占低价市场，苹果有必要定期更新e系列机型。
4月27日，博主何同学团队为一位右手残疾女孩制作单手键盘。该键盘采用扇形设计，右下角配有轨迹球替代鼠标功能，通过7次迭代最终推出两种尺寸版本。团队共制作50套（左右手各25套）免费寄给有需要者，并将图纸和电路板开源，帮助更多残障人士。此前何同学因网约车司机求好评言论引发争议后删博，此次是其沉寂两周后首次更新。
本文介绍了两种保护iPhone锁屏隐私的方法：1.隐藏通知内容 - 在设置中关闭"显示预览"，锁屏时只显示通知提醒，需解锁才能查看具体内容；2.完全禁用应用通知 - 在通知设置中关闭特定应用的"允许通知"选项。这两种方式都能有效防止他人偷看手机敏感信息，同时第一种方法还能确保不错过重要通知提醒。操作步骤清晰，兼顾安全性与实用性。
一不小心，iPhone 17 Air 可能会看起来更像一部廉价的玩具手机，而非一部真正的智能手机。
苹果记者MarkGurman在社交平台上表示，苹果绝不可能将iPhone生产转移到美国本土。如果iPhone在美国投产，其产能将大幅缩减美国当地的劳动力成本高昂，苹果必须支付符合美国标准的薪资，这些成本都将会转嫁给消费者，苹果最终会提高iPhone的售价来维持运营。值得注意的是，今年2月，苹果公司曾承诺，在未来四年内在美投资超5000亿美元，包括在得克萨斯州开设新的人工智能服务器工厂，以及在亚利桑那州的新工厂小规模生产芯片，希望借此说服特朗普政府将苹果公司产品排除在关税清单外。
博主MajinBu晒出了iPhone17Air的机模，对比iPhone16e，iPhone17Air更薄，但是其摄像头凸起要比iPhone16e更严重。iPhone17Air机身厚度在5.5mm左右，含摄像头凸起的总厚度约为9.5mm，这是苹果史上最薄机型，相比之下，iPhone16e的机身厚度是7.8mm。该机将在9月登场，它将取代Plus机型，和iPhone17、iPhone17Pro、iPhone17ProMax同台亮相。
快科技5月2日消息，尽管iPhone 16e取得了成功，但iPhone 17e的前景却充满了不确定性。根据最新消息，苹果目前尚未最终决定是否发布这款新机型，仍在对其市场潜力进行评估。iPhone 16e凭借其599美元的起售价以及相比前代iPhone SE 3在设计和功能上的显著升级，成为了消费者关注的焦点。这一系列改进使得iPhone 16e在市场上获得了不错的销量，帮助苹果在2025年第一季度夺得了全球智能手机销售冠军。尽管iPhone 16e的成功似乎为iPhone 17e的推出铺平了道路，但有传闻称iPhone 17e已经进入试产阶段，但苹果对未来产品的规划依然保守且犹豫不决
快科技5月2日消息，今天苹果发布了财报，第二财季总净营收为953.59亿美元，与去年同期的907.53亿美元相比增长5%；净利润为247.80亿美元，与去年同期的236.36亿美元相比增长5%。苹果第二财季大中华区营收为160.02亿美元，与去年同期的163.72亿美元相比下降2%。苹果第二财季来自于iPhone的营收为468.41亿美元，与去年同期的459.63亿美元相比有所增长，超出分析师此前预期。不过在关税压制下，苹果也公开表示接下来会有一些战略上的调整。按照库克的说法：无法估算关税对第二季度（6月所在季度）的影响，但截止三月底的季度受到关税影响较小?
iPhone是全球供应链协作的产物，涉及28个国家的187家供应商，其中中国占据主导地位。苹果若将生产线迁回美国，需重建整个制造体系，成本将大幅上升……