iPhone怎么设置“单手键盘”？仅限纵向模式

快科技5月2日消息，尽管iPhone 16e取得了成功，但iPhone 17e的前景却充满了不确定性。根据最新消息，苹果目前尚未最终决定是否发布这款新机型，仍在对其市场潜力进行评估。iPhone 16e凭借其599美元的起售价以及相比前代iPhone SE 3在设计和功能上的显著升级，成为了消费者关注的焦点。这一系列改进使得iPhone 16e在市场上获得了不错的销量，帮助苹果在2025年第一季度夺得了全球智能手机销售冠军。尽管iPhone 16e的成功似乎为iPhone 17e的推出铺平了道路，但有传闻称iPhone 17e已经进入试产阶段，但苹果对未来产品的规划依然保守且犹豫不决