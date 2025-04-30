像苹果一样，Netflix也定了个“1万亿美金”的小目标，5年内实现！

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:网飞（Netflix，奈飞）制定了一个雄心勃勃的财务目标，这似乎注定了其订阅价格会在未来五年内会持续上涨的结果。实际上，只要网飞继续运营，慢慢地，其订阅价格上涨是必然趋势，但这个目标设定了一个看起来很紧迫的截止期限。

网飞的“万亿美金”目标

本月初，《华尔街日报》报道称，网飞设定了两个要在 2030 年实现的两个目标 —— 这两个目标都是苹果曾经设定且实现过的。

首先，网飞希望在未来五年内，将其市值估值从目前的略低于 5000 亿美元、提升至 1 万亿美元 —— 目前网飞的市值为 4790 亿美元，这意味着它需要让市值增长一倍以上。

网飞将如何实现估值翻倍呢？这就涉及到第二个目标了 —— 网飞还希望到 2030 年实现收入翻倍。

这需要你提供钱包

从现在到 2030 年，网飞有无数种方法可以让其收入增长两倍，但最简单的赚钱方式始终是慢慢地提高价格。

更艰巨的任务包括扩大客户群、扩大其相对较新的广告业务规模、以及进军新市场。网飞还可以给自家产品添加更多功能 —— 最近的一个例子就是增加流媒体视频游戏服务。

或许，Spotify 和 YouTube 是网飞所追求的榜样吧。Spotify 拓展了其广告和音乐订阅业务，进一步涵盖了播客全力内容和有声书下载服务。YouTube 依靠广告盈利，但它也有与之竞争的音乐订阅业务、无广告会员套餐，以及直播电视套餐等服务。

涨价不会对网飞造成伤害

近年来，网飞对他们的各项会员套餐进行了多次调整，目前有三种选择：

含广告的网飞会员

所有手机游戏、以及大部分的电影和电视节目均有广告。无法观看的影片会显示锁定图标；

可同时在 2 台设备上观看；

支持 1080p（全高清）画质观看；

可同时在 2 台设备上进行下载。

标准会员

无限畅享无广告电影、电视节目和手机游戏；

可同时在 2 台设备上观看；

支持 1080p（全高清）画质观看；

可同时在 2 台支持的设备上进行下载；

可添加 1 名不同住的额外成员。

高档会员

无限畅享无广告电影、电视节目和手机游戏；

可同时在 4 台设备上观看；

支持 4K（超高清）+HDR 画质观看；

可同时在 6 台设备上进行下载；

最多可添加 2 名不同住的额外成员；

网飞空间音频服务。

在美国，含广告的网飞会员计划每月收费 7.99 美元，标准会员每月收费 17.99 美元，高档会员每月收费 24.99 美元。早在今年 1 月，网飞分别将这几个套餐的价格每月提高了 1 美元、1.5 美元和 2 美元。

在 2025 年 1 月之前，自 2023 年 10 月以来网飞一直没有调整过价格。虽说有可能在 12-15 个月内不再涨价，但这种可能比网飞再次提价或推出更高价位的会员套餐要小得多 —— 用户不会停止订阅网飞，所以网飞也不会停止涨价。

价格涨到多高才算过高呢？在 2015 年到 2025 年期间，网飞将其高档会员价格从 11.99 美元提高到了 24.99 美元。有用户表示，如果网飞在 2030 年将价格提高到 30 美元时，能为观众捆绑提供具有重大价值的额外内容 —— 就价格上涨这点来看，网飞向来是“不负众望”的。

这也使得含广告的会员层级对公司来说更具吸引力。含广告的网飞会员推出还不到两年，但它却拉低了整体会员价格 —— 平均下来，在单个屏幕上观看的价格在 10 年内并没有变化。只是，你懂的，有广告。含广告的会员套餐帮助缓解了同期标准会员价格从 8.99 美元涨到 17.99 美元所带来的冲击。

类似苹果的目标

当然，苹果早在 2018 年 8 月就初次突破了 1 万亿美元市值的里程碑。如今，这家公司的市值为 3.17 万亿美元。在此之前，苹果公司首席执行官蒂姆・库克公开告诉投资者和分析师，公司计划在 2017 年 1 月至 2020 年间将其服务收入翻倍之后，苹果实现了大幅增长 —— 通过应用商店订阅和应用内购买实现了这一目标。

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