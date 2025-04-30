比特币价格突破 9. 5 万美金，渣打银行：Q2突破12万、年底20万

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:近日，比特币的价格稳步攀升，再次吸引了全球的关注。

周一，比特币价格其价格触及 95，548 美元的高点，随后稳定在 95，055 美元左右。这也意味着，比特币价格在过去一周里，上涨了 7.38%。这一增长让比特币的市值达到了约 1.8 万亿美元，投资者们重新燃起了乐观情绪。值得一提的事，过去 24 小时的交易量接近 195 亿美元，表明买家在市场中仍然活跃。

当前的积极情绪在很大程度上归因于机构参与度的提高和强劲的技术指标。比较大的进展之一是 Strategy 宣布新购买了价值 14 亿美元的比特币 —— 在又收购了 15，355 枚比特币之后，这家该公司的比特币总持有量达到了 553，555 枚。这一单笔收购目前价值超过 520 亿美元。

与此同时，渣打银行发布了一份研究报告，预测称，到 2025 年第二季度末，比特币的价格可能会达到 12 万美元，到年底甚至可能触及 20 万美元。

据渣打银行数字资产研究主管杰弗里・肯德里克称，各种宏观经济因素正促使投资者转向比特币。他指出，对美国国债收益率的担忧日益加剧，目前美国国债收益率处于 12 年来的比较高水平，这表明投资者对美国债务开始持谨慎态度。随着这种转变，对于那些希望将资金从美国资产转移出去的人来说，比特币已成为更具吸引力的选择。

技术指标也表明，比特币可能正准备再次向上突破。近期比特币价格突破其 200 日移动平均线，同时相对强弱指数保持在 50 以上，这表明投资者信心正在增强。来自 Mudrex 的阿拉卡尔・萨克塞纳和 Delta Exchange 的皮尤什・瓦尔克等分析师指出，市场正在寻找一个触发因素，如积极的经济数据或缓解的通胀压力，以帮助推动比特币突破 10 万美元大关。阻力位仍在 9.6 万美元附近，但交易员们相信，如果突破这一水平，比特币可能会进一步上涨。

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