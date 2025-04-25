OpenAI推出轻量版Deep Research，所有用户可用！

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:今日，OpenAI 通过官方 X 平台发文称，由于很多用户喜欢使用 Deep Research 功能，所以将推出轻量版 Deep Research，且此版本面向所有用户开放。

“我们注意到很多用户都喜欢使用 Deep Research 功能，因此我们将推出轻量版 Deep Research，以此扩大 Plus、Team 和 Pro 用户的使用范围，提高当前的使用速率限制。我们还将向免费用户推出轻量版。”

Deep Research 是由 OpenAI 推出的一款新型 AI 深度研究工具，旨在帮助用户进行复杂、深入的信息查询与分析。引入轻量版 Deep Research的同时，OpenAI 还提高了 Plus、Team 和 Pro 用户的使用速率限制，同时这一版本也向免费用户开放。

据悉，轻量版是由 o4 mini 版本提供支持，其智能水平接近标准版 Deep Research，且运营成本显著降低。在保持用户所期待的深度与质量的同时，响应内容通常更为简洁。值得一提的是，当标准版的使用额度耗尽后，系统将自动切换至轻量版响应查询。企业和教育用户也将在接下来的一周获得访问权限，且与 Team 用户具有相同的使用级别。

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