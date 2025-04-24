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长期持有者回归、空头撤退，比特币再次触达 9 万美元

2025-04-24 14:18 · 稿源：站长之家

比特币、区块链 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日 消息:比特币自 3 月初以来初次回升至 9 万美元，在经历了一段时间的大幅回调和谨慎情绪后，重新引发了人们对数字货币市场的关注。

本次价格上涨是在 4 月中旬比特币跌至近 7.4 万美元 —— 创下今年以来比较大跌幅之一后 —— 开始复苏的。尽管比特币目前的交易价格仍比 2025 年初时，要低 5% 以上，但过去两周的上涨趋势表明市场的看好信心可能正在发生转变。

本次反弹的不仅仅是比特币的价格走势。伴随比特币价格上涨的，还有期货资金费率的变化、以及长期持有者兴趣的增加。 4 月 18 日，比特币价格达到了 90279 美元，两周内上涨了 13%，过去一天上涨了 3.3%。在此之前，比特币经历了持续的低迷，较 1 月份约 10.9 万美元的峰值下跌了超 30%，之后才得以回升至较高价位。

带动价格上涨的主要因素之一是永续期货资金费率的趋势。当这些费率为负时，空头被迫向多头持有者支付费用，给空头带来了平仓压力。这可能会导致交易员所说的“轧空”现象 —— 即快速买入推高价格。分析师认为，这种情况正在发生，各交易所的融资利率再次转为正值，表明市场对多头仓位的兴趣增强。

此外，长期持有者已开始再次增持比特币。这些投资者通常会持有资产超过五个月，在近期价格下跌期间，他们曾暂停了增持行为。一般来说，长期持有者的回归被视为对未来价格上涨的信心。另一方面，通常对价格波动反应更为敏感的短期持有者则持续退出，这通常表明市场已触及近期底部。

另一个引人关注的因素是流入美国现货比特币交易型开放式指数基金（ETF）的资金。4 月 15 日，ETF 单日流入量创下 1 月份以来的比较高纪录 —— 超过 3.8 亿美元进入市场。这表明机构投资者的兴趣日益浓厚，他们可能正在为比特币可能突破 93000 美元左右的下一个阻力位做准备。

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