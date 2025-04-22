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苹果建议尽快升级iOS 18.4. 1，但用户说，升级后 iPhone 变砖了

2025-04-22 15:31 · 稿源：站长之家

苹果，iPhone14，发布会

苹果推荐安装的 iPhone 操作系统 iOS 18.4.1 更新开始仅 5 天，就有人指出手机出现了问题。甚至还出现了手机完全无法使用，也就是所谓 “变砖” 的情况。

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日 消息:22 日，据 IT 媒体 PhoneArena 报道称：“有用户称在升级了 iOS 18.4.1 系统后，iPhone 变成了‘砖头’（无法使用的手机）。” 该用户称，在安装更新后，手机无法识别 IMEI 码了。

这位用户表示，遇到这个问题后，也去了苹果服务中心，但服务中心的工作人员告知他，需要更换主板，而更换主板的费用竟然高达 iPhone 价格的 80%，最终导致手机无法使用。

通常情况下，当无法查询到 iPhone 的 IMEI 或调制解调器固件信息时，说明安装在主板上的调制解调器出现了问题。要解决这个问题，就需要拆解主板来修理调制解调器。

PhoneArena 推测说：“iOS 更新导致调制解调器出现问题的可能性似乎不大，但之前也出现过，在安装 iPadOS 更新后，部分 iPad 变成‘砖头’的情况”，“有可能是出现问题的设备，本身调制解调器就存在缺陷，而更新引发了这个问题。”

在此之前，苹果在去年 9 月发布了 iPadOS 18 后，搭载 M4 芯片组的第 11 代和第 13 代 iPad 出现了 “变砖现象”，苹果为此紧急叫停了更新的发布。

苹果iPhone16

除此之外，海外与 iPhone 相关的社区中，也出现了一些关于安装 iOS 18.4.1 后， iPhone 发热严重、电池消耗加快等问题的反馈。

PhoneArena 提醒道：“除了该案例的当事人外，也有其他人反映遇到了类似的问题。” 并建议 “在一段时间内较好关闭自动更新功能”。

在此之前的 17 日，苹果开启了 iPhone 比较新版本操作系统 iOS18.4.1 的推送。苹果当时表示，本次的操作系统更新修复了漏洞并解决了安全漏洞问题，建议用户尽快安装。

除了苹果之外，三星电子也进行了其新系统 One UI 7 的更新，期间，由于部分用户在更新系统后，出现了锁屏界面无法解锁等问题，紧急暂停了更新，两周之后的最近才重新开始推送更新。

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