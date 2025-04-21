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REDMI Turbo 4 Pro首销送十万份足金贴纸

2025-04-21 10:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日 消息:近日，REDMI品牌宣布旗下新机型REDMI Turbo4Pro将于4月24日19:00正式发布，并同步开启销售。此次发布活动的亮点之一，是官方特别为4月24日至4月25日的首销期间准备了红运黄金贴作为赠品。据悉，该黄金贴采用足金材质精心打造，全国限量10万份，数量有限，送完即止。

黄金手机贴作为近年来备受消费者追捧的潮流配件，在今年春节前已展现出强劲的市场热度。这类产品多以足金为原料，重量范围在0.01克至0.2克不等，市场价格区间跨度较大，从二三十元至一百多元均有覆盖。REDMI Turbo4Pro此次赠送的黄金贴纸，即便按照市场最低价20元计算，总价值也接近200万元，足见品牌诚意。

事实上，REDMI此次的赠礼活动并非毫无预兆。早在品牌代言人樊振东与REDMI高管王腾的直播互动中，就曾出现过类似场景。当时，王腾当场赠予樊振东一枚999纯金打造的“金满贯”手机贴，寓意其职业生涯的辉煌成就。如今看来，REDMI Turbo4Pro首销活动中的黄金贴纸赠礼，或许正是延续了这一创意脉络。

作为REDMI Turbo系列的最新力作，REDMI Turbo4Pro不仅延续了前代产品的设计语言，更在细节处实现显著升级。新机采用大R角窄边屏幕设计，搭配金属中框工艺，整体质感较前代产品大幅提升。值得关注的是，该机型继续由乒乓球世界冠军樊振东担任代言人，官方定档海报中，樊振东手持新机的形象已然成为产品形象的重要标识。随着发布日期的临近，这款集性能升级与创意营销于一身的新机型，正吸引着越来越多消费者的目光。

壕无人性！REDMI Turbo 4 Pro首销送十万份足金贴纸

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