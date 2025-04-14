离开OpenAI后，苏茨克维搞了个SSI，估值已达 320 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:在又一次筹集到 20 亿美元的资金后，由 OpenAI 联合创始人伊尔亚·苏茨克维（Ilya Sutskever）共同创立的 AI 初创公司Safe Superintelligence（以下简称 SSI）的估值达到了惊人的 320 亿美元。据悉，比较新一轮融资由绿橡树资本（Greenoaks）领投，科技巨头谷歌母公司 Alphabet 、英伟达（Nvidia）、安德森・霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）和光速创投（Lightspeed Venture Partners）也参与其中。

这笔巨额资金是 AI 行业迄今规模比较大的种子轮投资之一，对于一家尚未面向公众推出产品的公司来说，尤其令人瞩目。自最初获得 10 亿美元种子轮融资以来，SSI 的估值已经增长了六倍。就在七个月前的 2024 年 9 月，该公司当时的估值为 50 亿美元。

SSI 成立于 2024 年 6 月，创始成员包括前苹果公司 AI 负责人丹尼尔・格罗斯（Daniel Gross）和曾在 OpenAI 工作过的知名研究员丹尼尔・利维（Daniel Levy）。SSI 的主要工作是构建他们所谓的 “safe superintelligence（安全比较优秀智能）”—— 一种比人类更聪明、但符合人类价值观的人工智能。

苏茨克维在创立该公司时表示：“我们将以直接的方式追求安全比较优秀智能，保持单一的关注点、明确的目标和统一的产品。” 这一使命代表着有意摆脱影响许多科技初创公司的商业压力。

这家公司的网站内容仍然很少，主要起占位作用，尚未透露产品开发的技术细节或时间安排。随着竞争加剧，这种神秘的做法在前沿 AI 公司中越来越普遍。

SSI 做出了一个令整个行业都感到惊讶的举动，它选择使用谷歌的张量处理单元（TPU）来开发其模型，而不是使用行业标准的英伟达图形处理单元（GPU）。尽管英伟达也是该公司的投资者之一，但这一选择让 SSI 成为了谷歌云比较大的外部 TPU 客户。

苏茨克维创立 SSI 的历程，与他之前所在公司 OpenAI 的重大风波有关。他于 2024 年 5 月离开 OpenAI，而在这之前的 2023 年 11 月，他曾参与了一次“罢免CEO山姆・奥特曼（Sam Altman）”的行动，但最终失败了，那次危机几乎摧毁了这家开创性的 AI 企业。

虽然苏茨克维后来对自己在领导层斗争中所扮演的角色表示后悔，但他对人工智能安全的担忧一直没有改变，并且这些担忧现在构成了 SSI 的理念基础。这家初创公司运营团队精简，约有 20 名员工，分布在帕洛阿尔托和特拉维夫两个中心。

SSI 很高的估值超过了处于类似发展阶段的大多数 AI 初创公司，甚至超过了 Anthropic 公司的 180 亿美元估值，更接近 OpenAI 的增长轨迹。支持者认为，苏茨克维在 “superalignment”（确保先进的AI系统与人类意图保持一致）方面的专业知识，证明了投资者愿意为其支付溢价金额是合理的。

然而，怀疑者质疑 SSI 是否能够在不面临与其他 AI 企业相同的商业化压力的情况下，最终实现其雄心勃勃的目标。该公司尚未公开披露技术路线图或具体的安全框架，而是在很大程度上依赖苏茨克维尔作为变革性AI架构联合发现人的声誉。

SSI 的融资凸显了 AI 领域一个很有意思的趋势：大型科技公司越来越多地将投资分散到相互竞争的 AI 企业。Alphabet和英伟达现在都支持 SSI 和 Anthropic，而微软则在维持与 OpenAI 全力合作关系的同时、发力自家的AI产品。

目前，SSI 仍然坚定地专注于他们那个看似遥不可及的目标。正如苏茨克维所说：“我们的首先个产品便是Safe Superintelligence。在那之前，我们不会做任何其他事情。”

这种单一的专注是否会带来突破性的成功扔待观察，但投资者显然很自信 —— 他们率先押下了数十亿美元的赌注，并相信苏茨克维和他的团队能够实现他们雄心勃勃的愿景，即创造出“既有益又可控”的比较优秀智能AI。