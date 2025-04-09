关税战持续打响，iPhone 16或涨850刀，美国现“抢购潮”

随着特朗普关税政策的持续不确定性，苹果还是最终于 8 日（当地时间）将市值较高排名的宝座拱手让给了微软。最终，苹果会被特朗普“作死”吗？

站长之家(ChinaZ.com) 4月9日 消息:特朗普决定对中国征收 104% 的关税，这对苹果公司来说似乎是致命的打击 —— 苹果公司 85% 以上的 iPhone 都是在中国生产和制造的。有人对此评论说，“没有哪一个案例比苹果更清楚直观地展现特朗普引发的关税反弹所带来的后果”。

当日，在纽约证券交易所，苹果公司的股价收于 172.42 美元，较前一交易日下跌 9.04 美元（4.98%）。这是自去年 5 月 2 日收盘价 172.22 美元之后，11 个月以来的最 低水平。

开盘初期，有消息称特朗普政府将与全球贸易伙伴进行关税谈判，苹果股价一度涨至 190.34 美元。但，在白宫发布简报称，从 9 日起，将对中国加征的 34% 相互关税基础上再追加 50% 关税，总计征收 104% 关税后，股价转而开始下跌。

自特朗普在 2 日收盘后宣布加征关税之后，截至当日的几天时间里，苹果股价的跌幅已经达到了 23%。截至当日的收盘价，苹果公司的总市值跌至 25900 亿美元，将头把交椅拱手让给了微软（总市值 26400 亿美元）。四个交易日内，苹果的总市值一共蒸发了 7700 亿美元。

值得一提的是，微软的股价当日也下跌了 0.92%，过去四天累计下跌 7%，不过，华尔街分析师表示，微软是一家“相对安全”的公司，受关税不确定性的影响相对微小许多。

最重要的是，苹果公司的生产基地集中在中国，这在特朗普政府的关税战中成为了苹果公司的负担因素。全球投资银行瑞银（UBS）前一天预测，在中国生产并返销美国的 iPhone 16 Pro Max 相比其最初发售价格的 1199 美元，最 高可能会上涨 350 美元。瑞银还预计，若再加上追加的 50% 关税，价格最 高可能上涨 850 美元 。

巴克莱银行的分析师蒂姆・朗（Tim Long）表示，如果苹果公司不提高产品价格，且不将关税转嫁给消费者的话，其每股收益可能下降 15%。

这也是为何美国出现了 iPhone “抢购潮”的原因。彭博社援引苹果商店员工的话称，“上周末，全美各地的苹果商店都挤满了那些担心价格会上涨、想要提前囤积手机的顾客。”

还有报道称，苹果公司正在推进扩大 iPhone 在印度的生产比例，以减轻关税负担。但分析认为，即便将印度生产的iPhone全部进口到美国，也不足以满足市场需求。 《华尔街日报》指出，“今年，印度的产量仅能满足美国约 50% 的 iPhone 需求。”

实际上，即使是从印度生产返销美国的 iPhone 也需缴纳相互关税，因而美国国内的 iPhone 价格上涨 120 美元左右，似乎是不可避免的。

有人认为，为了保护美国手机产业，特朗普可能会“一如既往”地给予苹果“关税豁免”，但目前尚无任何官网迹象。

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