“吉卜力风格”热潮下，超 7 亿人的“脸”正被用于AI训练？

当人们自愿提供自己的个人数据时，ChatGPT们是不会错过这些‘送上门’的猎物的……

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息：随着 ChatGPT 的图像生成功能持续获得爆发式人气，人们开始担心自己上传的照片等数据会被 OpenAI 收集、并被用于AI学习。据韩国移动数据平台 IGA Works 在 8 日发布的数据显示，在吉卜力风格图片生成功能大行其道的一周时间里，ChatGPT 在韩的每日活跃用户数从 125 万增长到了 308 万，涨幅高达 2.5 倍。这意味着，如果这些活跃用户人均进行过一次的图片转化请求，OpenAI 已经累计获得了约 200 至 300 万张“自动送上门”的照片。

值得一提的是，OpenAI 的首席运营官最近通过 X（原Twitter）宣布“超过 1.3 亿的用户已经生成了超过 7 亿张图片”—— 即在短短一周左右的时间里，通过 ChatGPT 进行风格图片转化的照片数量已经超过了 7 亿张。——>《1至5元不等！有人开始售卖ChatGPT生成的“吉卜力风格”图片了》

一些用户开始担心自己上传的照片可能会被用于 AI 训练或其他特定目的。

事实上，根据 OpenAI 的隐私政策，所有用户输入的提示、上传的内容（图片、音视频等）都将被作为数据收集起来，且 OpenAI 可以随意利用这些数据来改进他们的服务 —— 这一隐私政策是默认开启的。

当然，你也可以自行关闭这一“授权”，以防止自己的数据被用于AI学习和训练，不过呢，你就得放弃“AI聊天机器人个性化改进”了。

OpenAI 声称：所收集的数据不会被用于营销和广告，仅作为模型改进之用。开启这项功能后，ChatGPT 会从与用户的对话中进行学习，以提供更好的模型体验。

一家海外媒体的记者在谈到平衡使用 ChatGPT 与保护个人隐私安全时，如是说道：

“当我将我的个人资料更改为吉卜力风格时，我突然想知道 OpenAI 是否正在使用其收集的照片中的面部数据进行 AI 训练。当人们自愿提供自己的个人数据时，公司（ChatGPT们）是不会错过这些‘送上门’的猎物的，这真是令人毛骨悚然啊。”

专家也建议用户：不要上传敏感的个人照片、并且关闭上述资料授权功能。

考虑到可能会违反《肖像权法》等各类法律，所以 OpenAI 不敢直接利用收集到的照片数据进行服务开发，也不敢将其用于广告或其他创收业务，但这些大规模的图像数据被用于 AI 训练和学习是不可避免的。

业内律师表示，“从 OpenAI 的角度来看，完全可以借此积累各种年龄、种族、性别的脸部图像数据”，他还补充道，“如果不想在因为好玩而上传照片后，泄露了个人信息的话，就应该将其设置为不允许 AI 利用其个人隐私进行训练学习”。

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