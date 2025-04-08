苹果市值 3 天蒸发 6380 亿美元……连“乐观派”也没信心了！

当天，在纽约证券交易所，苹果的股价以相较前一交易日下跌 3.67% 收盘。据悉，苹果已经连续下跌 3 个交易日可，截止至目前为止，其累计跌幅达到了 19%，市值蒸发了 6380 亿美金。

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:据外媒报道称：自本月 2 日特朗普正式打响其关税政策战以来，苹果公司的股价在 3 日（下跌 9.25%）、4 日（下跌 7.29%）大幅下跌后，当天也未能避免下跌趋势（下跌3.67%）。这是因为包括中国（34%）在内，印度（26%）、越南（46%）等苹果的主要生产基地都被征收了高额关税。其中，苹果在中国生产的 iPhone 是数量最多的，在供应链方面极度依赖亚洲国家。自特朗普第 一任期的关税政策以及新冠疫情爆发以来，由于供应链问题频发，苹果将生产基地从中国分散到了印度、越南、马来西亚等国家。

市场预计，根据特朗普的关税政策，美国国内的 iPhone 价格将上涨 30% 至 40%。当天，瑞银（UBS）在一份报告中预计，当 9 日各国的个别相互关税生效时，目前售价 1199 美元的高端 iPhone 机型价格可能会上涨约 30%。

英国巴克莱银行分析师蒂姆・朗（Tim Long）预计，如果苹果不提高 iPhone 等主要产品的价格，其每股收益可能会减少 15%。

被视作华尔街典型的 “科技股看涨派” 的 Wedbush Securities 分析师丹·艾夫斯指出，由于大部分 iPhone 都是在中国生产的，因此苹果受美国对中国征收关税的影响最 大。如果再加上此前特朗普政府对中国征收的 20% 普遍关税，那中国的总关税率将达到 54%。

与此同时，他还将苹果的目标股价从之前的水平下调了 75 美元，至 250 美元。他是这么形容本次关税政策的：这是 “一场对大型科技公司的彻头彻尾的灾难”。他还补充说，为了维持较高的利润率，苹果可能不得不提高美国国内的 iPhone 售价。

特朗普在第 一任期执政期间也曾对中国进口产品征收高额关税，但当时苹果的部分产品得到了豁免。因此，曾有人期待苹果这次也能像上次一样得到豁免，但目前的情况来看，似乎只是奢望。

艾夫斯还表示：“多年来，苹果一直将 iPhone Pro 机型的起始价格维持在 1000 美元以上。” 并指出：“如果在美国生产 iPhone，这个价格根本无法实现（美国人工费可以达到亚洲的 10 倍）。价格会涨得太高，到简直难以想象的地步。”

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