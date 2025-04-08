首页 > 业界 > 关键词  > 苹果股价最新资讯  > 正文

苹果市值 3 天蒸发 6380 亿美元……连“乐观派”也没信心了！

2025-04-08 09:12 · 稿源：站长之家

苹果、库克

当天，在纽约证券交易所，苹果的股价以相较前一交易日下跌 3.67% 收盘。据悉，苹果已经连续下跌 3 个交易日可，截止至目前为止，其累计跌幅达到了 19%，市值蒸发了 6380 亿美金。

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:据外媒报道称：自本月 2 日特朗普正式打响其关税政策战以来，苹果公司的股价在 3 日（下跌 9.25%）、4 日（下跌 7.29%）大幅下跌后，当天也未能避免下跌趋势（下跌3.67%）。这是因为包括中国（34%）在内，印度（26%）、越南（46%）等苹果的主要生产基地都被征收了高额关税。其中，苹果在中国生产的 iPhone 是数量最多的，在供应链方面极度依赖亚洲国家。自特朗普第 一任期的关税政策以及新冠疫情爆发以来，由于供应链问题频发，苹果将生产基地从中国分散到了印度、越南、马来西亚等国家。

市场预计，根据特朗普的关税政策，美国国内的 iPhone 价格将上涨 30% 至 40%。当天，瑞银（UBS）在一份报告中预计，当 9 日各国的个别相互关税生效时，目前售价 1199 美元的高端 iPhone 机型价格可能会上涨约 30%。

英国巴克莱银行分析师蒂姆・朗（Tim Long）预计，如果苹果不提高 iPhone 等主要产品的价格，其每股收益可能会减少 15%。

image.png

被视作华尔街典型的 “科技股看涨派” 的 Wedbush Securities 分析师丹·艾夫斯指出，由于大部分 iPhone 都是在中国生产的，因此苹果受美国对中国征收关税的影响最 大。如果再加上此前特朗普政府对中国征收的 20% 普遍关税，那中国的总关税率将达到 54%。

与此同时，他还将苹果的目标股价从之前的水平下调了 75 美元，至 250 美元。他是这么形容本次关税政策的：这是 “一场对大型科技公司的彻头彻尾的灾难”。他还补充说，为了维持较高的利润率，苹果可能不得不提高美国国内的 iPhone 售价。

特朗普在第 一任期执政期间也曾对中国进口产品征收高额关税，但当时苹果的部分产品得到了豁免。因此，曾有人期待苹果这次也能像上次一样得到豁免，但目前的情况来看，似乎只是奢望。

艾夫斯还表示：“多年来，苹果一直将 iPhone Pro 机型的起始价格维持在 1000 美元以上。” 并指出：“如果在美国生产 iPhone，这个价格根本无法实现（美国人工费可以达到亚洲的 10 倍）。价格会涨得太高，到简直难以想象的地步。”

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 股价暴跌！苹果市值一度蒸发2550亿美元

    快科技4月3日消息，据媒体报道，苹果股价一度下跌8.5%，市值蒸发2550亿美元。据了解，在关税政策公布后，美股科技股盘后遭受重挫，苹果、特斯拉、亚马逊、英伟达、微软、谷歌、脸书等巨头全部下跌，这些巨头市值一共蒸发逾7000亿美元。业内人士表示，当前全球关税处于高压态势，这使得苹果等手机品牌的采购产业链面临困境，给苹果带来了巨大挑战，当前苹果所有产品几乎都在海外生产，这让该公司在新关税政策下显得格外脆弱。截至目前，在苹果分布于全球的200家主要供应商中，有超过80%在中国设有工厂，苹果CEO库克等公司高管在访问中国时?

    ​苹果股价 ​科技股重挫 ​全球关税政策

  • 苹果市值4蒸发超5万亿元 微软重回全球市值第一

    美国市场动态引发全球关注，自4月2日美国宣布实施所谓“对等关税方案”后，科技巨头苹果公司的股价遭遇了显著波动。截至本周二交易结束，苹果股价已连续四个交易日下滑，累计跌幅高达23%，其总市值因此缩减至2.59万亿美元，与历史峰值相比，减少了约1.5万亿美元的惊人规模。这一系列事件不仅考验着苹果公司的战略决策能力，也引发了全球投资者对于科技行业未来走势的广泛讨论。

    ​苹果股价波动 ​对等关税方案 ​微软市值超越

  • 市值4蒸发3.2万亿！苹果遭痛批：AI跳票、画大饼

    苹果已将部分Siri升级功能推迟至2026年，苹果高级主管罗比沃克在一次内部会议上承认，Siri的关键功能发布延迟既难看又令人尴尬”，并指出在技术准备就绪之前就公开宣传的决定使情况变得更糟。知名苹果博主约翰格鲁伯在一篇措辞严厉的文章中指出，苹果可能根本不知道如何实现这些功能当初的展示只是画大饼”。分析师郭明錤也指出，AppleIntelligence功能未能有效刺激用户

    ​苹果 ​Siri升级 ​技术延迟

  • 苹果重回全球“市值第一” 逼近3万亿美元大关

    随着美国总统特朗普宣布一项重要贸易政策调整，全球科技巨头苹果公司的市值与股价表现成为市场焦点。特朗普政府决定对部分贸易伙伴暂停实施为期90天的新关税政策，同时针对中国的关税税率提升至125%，此举迅速在金融市场激起波澜，苹果股价随即迎来显著攀升，涨幅高达15%。此次关税政策的变动及其后续影响，无疑为苹果乃至全球科技产业的未来走向增添了更多不确定性。

    ​特朗普贸易政策 ​苹果公司市值 ​股价波动分析

  • 曝小米要募集超380亿 用于业务扩张、研发等领域

    小米集团正式对外发布公告，宣布与卖方SmartMobileHoldingsLimited及经办人共同订立了一项配售及认购协议。根据协议内容，小米集团将配售8亿股现有股份，并依据公司的一般授权认购等量的新股份。随着资金的到位和有效利用，小米集团有望在业务发展和技术创新方面取得更加显著的成果。

    ​小米集团 ​配售股份 ​资金筹集

  • 马斯克身价暴跌，一蒸发290亿美金！

    当地时间2025年3月10日，特斯拉的股价在纳斯达克市场下跌15.43%，收于每股222.15美元，每股大幅下跌40.52美元。据《彭博亿万富翁指数》显示，特斯拉股价的下跌对马斯克个人的净资产产生了重大影响，截至3月11日，其净资产为3010亿美元，一天内减少了290亿美元。无论是通过人工智能领域的进步、战略性的价格调整是扩大全球市场份额，特斯拉都必须不断创新，以维持其在电动汽车领域的领导地位。

    ​埃隆·马斯克 ​特斯拉股票 ​净资产缩水

  • 特斯拉焕新 Model Y 推出 3 年 0 息政策 月供低至约3809元

    特斯拉中国近日宣布了一项针对4月的重磅购车政策，旨在为消费者提供更多购车选择。此次政策覆盖了特斯拉焕新ModelY及Model3的部分车型。经过多项优化，焕新ModelY的续航里程提升了30多公里，最高续航里程达到719公里，能耗为11.9Wh/km。

    ​特斯拉购车政策 ​Model ​Y

  • 净赚1.38亿元！宁德时代2024全年净利润破500亿：超国内所有车企

    今日晚间，宁德时代发布了2024年及Q4财报。2024年，宁德时代全年营收3620.12亿元，同比下降9.70%。宁德时代在全球电池行业已连续多年成为行业一哥”，根据SNEResearch的数据，宁德时代动力电池去年装车量高达339.3GWh，同比增长31.7%，全球市占率攀升至37.9%，已连续8年登顶全球榜首。

    ​宁德时代 ​2024年财报 ​锂离子电池

  • 微软倒戈？牵手“OpenAI死对头”马斯克，开展300亿美元项目

    埃隆・马斯克又成功了。微软、贝莱德集团以及总部位于阿联酋的MGX公司宣布，他们将与马斯克旗下的人工智能初创企业xAI合作开展一个价值300亿美元的项目，以开发数据中心和其他基础设施。人工智能领域的每一家公司都在竞相建设计算基础设施，他们认为在AI领域的竞争异常激烈，这些设施对于拔得头筹是必不可少的。

    ​微软 ​人工智能 ​埃隆・马斯克

  • 马斯克整合旗下公司：AI创企xAI 330亿美元收购社交媒体X

    马斯克今早宣布了一个重磅消息，旗下AI创企xAI以330亿美元的价格收购了X公司，即社交媒体公司Twitter的前身。这笔交易以全股票形式完成，对xAI的估值为800亿美元；对X的估值为450亿美元，减去其120亿美元的债务，实际估值为330亿美元。公开资料显示，马斯克于2023年7月创办xAI，公司员工大多来自OpenAI、谷歌DeepMind、微软、特斯拉等巨头。

    ​马斯克 ​xAI收购 ​社交媒体

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM