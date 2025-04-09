苹果市值4天蒸发超5万亿元 微软重回全球市值

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:近日，美国市场动态引发全球关注，自4月2日美国宣布实施所谓“对等关税方案”后，科技巨头苹果公司的股价遭遇了显著波动。据最新市场数据显示，截至本周二交易结束，苹果股价已连续四个交易日下滑，累计跌幅高达23%，其总市值因此缩减至2.59万亿美元，与历史峰值相比，减少了约1.5万亿美元的惊人规模。

此次股价重挫直接导致全球市值排名发生重大变化，微软公司凭借2.64万亿美元的总市值，成功超越苹果，重新夺回了全球市值第一的宝座，这是自2023年1月以来，微软首次实现这一壮举。

深入分析苹果股价走势，自4月2日起，其股价便从223.8美元的高位持续下行，至当前已跌至172.4美元，短短四天内市值蒸发超过7700亿美元，折合人民币超过5万亿元。特别是在4月3日，苹果股价单日暴跌9.32%，市值损失近1500亿美元，创下了自2022年以来的最大单日跌幅记录。

面对如此严峻的市场形势，苹果公司正面临一个关键抉择:鉴于其90%的iPhone产品在中国完成组装，公司需决定是自行承担因加征关税而增加的成本，还是将这些额外负担转嫁给全球消费者。

这一系列事件不仅考验着苹果公司的战略决策能力，也引发了全球投资者对于科技行业未来走势的广泛讨论。

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