Neuralink计划融资5亿美元：为马斯克旗下公司 估值已达85亿美元

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:近日，行业消息源披露，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink正筹划新一轮融资，计划募集资金规模约5亿美元，此轮融资前公司估值已达85亿美元。这一估值较此前公开数据出现显著跃升，根据第三方机构PitchBook的统计，截至2023年11月，该公司市场估值尚为35亿美元。

作为Neuralink的掌舵者，首席执行官Jared Birchall不仅主导公司战略方向，还同时担任马斯克家族办公室核心管理人员，并在SpaceX、Boring Company等多家马斯克关联企业中担任要职。这种深度绑定马斯克商业版图的运作模式，使Neuralink自成立之初便自带关注度。

在技术落地层面，Neuralink已取得阶段性突破。马斯克此前在拉斯维加斯公开场合透露，目前已有三名患者成功植入该公司研发的脑机接口设备，且设备运行状态稳定。基于现有临床进展，公司计划于2025年将植入手术规模扩大至20至30例，持续验证技术的安全性和有效性。

随着本轮融资推进，Neuralink的估值体系或将迎来新一轮重构。市场分析认为，若公司能按计划完成临床验证并实现技术突破，其估值有望突破百亿美元门槛。不过，脑机接口技术仍需跨越伦理审查、长期安全性验证等多重关卡，Neuralink的商业化进程仍需接受持续观察。

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