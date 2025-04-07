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下一代iPhone要涨价300美金？关税战余波未平

2025-04-07 09:22 · 稿源：站长之家

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特朗普为了让美国高端制造业实现复兴而推行的关税政策，加重了消费者的负担，也让美国的代表性企业苹果陷入了困境。

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息:有分析称，由于特朗普 3 日加征关税一举带来的影响，美国人常用的智能手机 —— iPhone 的生产成本将上涨约 300 美元。对于苹果公司来说，要么将这一成本纳入销售价格 —— 这也意味着他们得提高产品售价，要么就得自行承受利润下降的后果、以及成本上涨的压力。《华尔街日报》（WSJ）近日在分析了 “iPhone 16 Pro（售价为 1099 美元）” 各零部件的制造国家和价格后表示：“目前，零部件及制造成本为 550 美元，如果对中国追加 54% 的关税，成本将飙升至 850 美元。” 、“如果苹果不提高价格，公司的利润必然会急剧减少”。

因关税而飙升 300 美元的 iPhone 生产成本。

“设计出自加利福尼亚的苹果公司，生产由全世界人民共同完成” 这是苹果公司官网上的一句口号。苹果公司是美国市值第 一的企业，也是全球盈利最多的智能手机制造商。然而，自 2007 年 iPhone 推出以来，它从未在美国生产过，哪怕一次。即便现在，美国国内也没有一家生产每年能售出 1 亿部的 iPhone 的工厂。在世界各地生产的各种零部件会运往中国、印度等制造工厂，在那里组装为成品。这是被称为 “创新者” 的史蒂夫・乔布斯选定的接班人、“供应链专家” 蒂姆・库克现任 CEO 花了十多年时间打造的苹果供应链生态系统。

《华尔街日报》引述北美市场调研机构 TechInsights 数据称，iPhone 的核心零部件大多在韩国、日本、中国台湾等东亚国家和地区生产。充当智能手机大脑的应用处理器（AP）由中国台湾企业台积电（TSMC）采用 3 纳米级工艺制造。据悉，iPhone 所使用的 OLED 显示屏（屏幕）由三星显示和 LG 显示共同供应。显示屏供应商供货价格大约在 37.97 美元左右。通信芯片据说是由美国高通公司设计，三星电子代工（半导体委托生产）制造。DRAM 由美国美光公司供应，但生产是在中国台湾和日本完成。闪存由日本铠侠公司供应，据悉三个摄像头也是日本制造。中国企业也负责供应手机机身框架和电池。

将这些零部件价格全部加起来是 549.73 美元。

苹果、iPhone 16e

这些零部件在中国内地的富士康工厂进行组装，然后出口到世界各地。90% 的 iPhone 成品是在中国完成最终生产的。如果适用特朗普政府对中国征收的 54% 的追加关税，将额外增加 296.85 美元（不包括组装费用）的费用 —— 这意味着，原本 550 美元左右的成本会飙升至 850 美元。苹果公司的研发费用、物流费用、广告费用以及利润等加起来总共约为 550 美元左右。即便苹果公司愿意在一定程度上降低利润，目前的 1099 美元（以 iPhone 16 Pro 为例）销售价格也不得不提高。

话虽如此，但现在也没法把生产转移至美国。《华尔街日报》指出：“在中国，只需大约 30 美元左右的组装成本，但在美国，这个数字将上涨 10 倍，如果从显示屏到存储设备都在美国生产，那成本将会‘高得惊人’。” 业内相关人士表示：“考虑到 iPhone 复杂的供应链，特朗普的关税政策会让其他零部件供应商也受到连锁打击。”

这次，iPhone 还有可能获得关税豁免吗？

苹果、库克

iPhone 在美国智能手机市场的占有率高达 65%（引述 Counterpoint Research 调查去年第四季度数据），已然成为了美国人的生活必需品。在当前无法立即在美国建设 iPhone 制造工厂的情况下，iPhone 价格的急剧上涨预计会给特朗普政府带来巨大压力。

对于苹果公司来说，有两种办法，一是提高在关税较低的印度（关税率 26%）的生产数量，二是通过与特朗普谈判将 iPhone 排除在关税征收对象之外。蒂姆・库克在特朗普第 一任期内，曾成功说服总统豁免了 iPhone 的关税。

当时特朗普推动对中国进口商品统一征收 10% 的关税。库克随即给特朗普打电话，以 “这会导致美国国内 iPhone 消费者价格上涨，且只会对竞争对手有利” 为由进行劝说，最终包括 iPhone 在内的电子产品被排除在了关税征收对象之外。

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