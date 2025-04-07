下一代iPhone要涨价300美金？关税战余波未平

特朗普为了让美国高端制造业实现复兴而推行的关税政策，加重了消费者的负担，也让美国的代表性企业苹果陷入了困境。

站长之家(ChinaZ.com) 4月7日 消息:有分析称，由于特朗普 3 日加征关税一举带来的影响，美国人常用的智能手机 —— iPhone 的生产成本将上涨约 300 美元。对于苹果公司来说，要么将这一成本纳入销售价格 —— 这也意味着他们得提高产品售价，要么就得自行承受利润下降的后果、以及成本上涨的压力。《华尔街日报》（WSJ）近日在分析了 “iPhone 16 Pro（售价为 1099 美元）” 各零部件的制造国家和价格后表示：“目前，零部件及制造成本为 550 美元，如果对中国追加 54% 的关税，成本将飙升至 850 美元。” 、“如果苹果不提高价格，公司的利润必然会急剧减少”。

因关税而飙升 300 美元的 iPhone 生产成本。

“设计出自加利福尼亚的苹果公司，生产由全世界人民共同完成” 这是苹果公司官网上的一句口号。苹果公司是美国市值第 一的企业，也是全球盈利最多的智能手机制造商。然而，自 2007 年 iPhone 推出以来，它从未在美国生产过，哪怕一次。即便现在，美国国内也没有一家生产每年能售出 1 亿部的 iPhone 的工厂。在世界各地生产的各种零部件会运往中国、印度等制造工厂，在那里组装为成品。这是被称为 “创新者” 的史蒂夫・乔布斯选定的接班人、“供应链专家” 蒂姆・库克现任 CEO 花了十多年时间打造的苹果供应链生态系统。

《华尔街日报》引述北美市场调研机构 TechInsights 数据称，iPhone 的核心零部件大多在韩国、日本、中国台湾等东亚国家和地区生产。充当智能手机大脑的应用处理器（AP）由中国台湾企业台积电（TSMC）采用 3 纳米级工艺制造。据悉，iPhone 所使用的 OLED 显示屏（屏幕）由三星显示和 LG 显示共同供应。显示屏供应商供货价格大约在 37.97 美元左右。通信芯片据说是由美国高通公司设计，三星电子代工（半导体委托生产）制造。DRAM 由美国美光公司供应，但生产是在中国台湾和日本完成。闪存由日本铠侠公司供应，据悉三个摄像头也是日本制造。中国企业也负责供应手机机身框架和电池。

将这些零部件价格全部加起来是 549.73 美元。

这些零部件在中国内地的富士康工厂进行组装，然后出口到世界各地。90% 的 iPhone 成品是在中国完成最终生产的。如果适用特朗普政府对中国征收的 54% 的追加关税，将额外增加 296.85 美元（不包括组装费用）的费用 —— 这意味着，原本 550 美元左右的成本会飙升至 850 美元。苹果公司的研发费用、物流费用、广告费用以及利润等加起来总共约为 550 美元左右。即便苹果公司愿意在一定程度上降低利润，目前的 1099 美元（以 iPhone 16 Pro 为例）销售价格也不得不提高。

话虽如此，但现在也没法把生产转移至美国。《华尔街日报》指出：“在中国，只需大约 30 美元左右的组装成本，但在美国，这个数字将上涨 10 倍，如果从显示屏到存储设备都在美国生产，那成本将会‘高得惊人’。” 业内相关人士表示：“考虑到 iPhone 复杂的供应链，特朗普的关税政策会让其他零部件供应商也受到连锁打击。”

这次，iPhone 还有可能获得关税豁免吗？

iPhone 在美国智能手机市场的占有率高达 65%（引述 Counterpoint Research 调查去年第四季度数据），已然成为了美国人的生活必需品。在当前无法立即在美国建设 iPhone 制造工厂的情况下，iPhone 价格的急剧上涨预计会给特朗普政府带来巨大压力。

对于苹果公司来说，有两种办法，一是提高在关税较低的印度（关税率 26%）的生产数量，二是通过与特朗普谈判将 iPhone 排除在关税征收对象之外。蒂姆・库克在特朗普第 一任期内，曾成功说服总统豁免了 iPhone 的关税。

当时特朗普推动对中国进口商品统一征收 10% 的关税。库克随即给特朗普打电话，以 “这会导致美国国内 iPhone 消费者价格上涨，且只会对竞争对手有利” 为由进行劝说，最终包括 iPhone 在内的电子产品被排除在了关税征收对象之外。

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