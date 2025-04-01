iOS18.4重磅更新:Vision Pro应用登场，AI智能优先通知上线!

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:北京时间今日，苹果公司向iPhone用户推送了iOS18.4正式版更新（内部版本号:22E240），距离上次正式版更新间隔20天。

本次更新的主要亮点包括对Apple Vision Pro应用的支持，以及针对通知功能的Apple Intelligence新特性。其中，Apple Intelligence功能（仅适用于iPhone16全系及15Pro / Max）新增了优先通知功能，可以将需要用户立即处理的重要通知置顶显示。此外，Image Playground新增“素描”风格，为用户提供创作精美素描作品的新选项。

本次更新还显著扩展了语言支持，新增包括英语（印度、新加坡）、法语(法国、加拿大)、德语(德国)、意大利语(意大利)、日语(日本)、韩语(韩国)、葡萄牙语(巴西)、简体中文以及西班牙语(西班牙、拉美地区、美国)在内的8种语言及2个英语区域。然而，尽管中文等大批语言上线Apple Intelligence，但由于监管原因，中国大陆国行用户暂时仍无法使用该功能。

此外，iOS18.4还为Apple News+订阅用户带来了食谱功能，并对照片应用进行了多项功能优化，进一步提升用户体验。

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