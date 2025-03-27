库克现身杭州，探访中国AI重镇并会晤浙大学子

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日 消息:苹果公司首席执行官蒂姆·库克近日到访中国人工智能产业的核心城市杭州。这座城市是本土AI明星企业DeepSeek（深度求索）的总部所在地，该公司以相对较低的研发成本开发出令人瞩目的人工智能模型而声名鹊起。

库克周三通过其微博官方账号发文，透露其在浙江大学与“新一代开发者”进行了交流。苹果公司总部位于加州库比蒂诺，在一份声明中表示已向浙江大学捐赠3000万元人民币（约合410万美元）。值得一提的是，浙江大学培养了众多科技领域的领军人物，其中包括DeepSeek创始人梁文峰以及电商巨头拼多多控股的黄峥。

杭州不仅是DeepSeek的总部，也是中国科技巨头阿里巴巴集团的所在地，并聚集了包括人工智能初创企业群核科技（Manycore Tech Inc.）和人形机器人制造商宇树科技(Unitree Robotics)在内的众多国内知名科技公司，这些企业被誉为“六小龙”，它们的蓬勃发展为中国科技产业的振兴注入了新的活力。

目前，尚不清楚库克在杭州期间是否会与上述任何一家公司进行会面。针对彭博新闻社的置评请求，苹果代表尚未立即做出回应。库克此行引发外界对于苹果在中国人工智能领域布局以及与本土科技企业合作可能性的诸多猜测。

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